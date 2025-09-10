Fracasa la moción de censura contra el alcalde de Compromís en Els Poblets (Alicante)

En el centro, el alcalde de Compromís en Els Poblets, José Luis Mas, y la edil socialista Eva Candel - COMPROMÍS ELS POBLETS

ALICANTE, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La moción de censura contra el alcalde de Compromís en el Ayuntamiento de Els Poblets (Alicante) ha fracasado, después de que una de las firmantes, la edil socialista Eva Candel, dijera que había cometido un "error" al hacerlo y que desconocía que la portavoz municipal del PSPV "no había consultado" al partido esa decisión.

El intento de desbancar al edil valencianista de la alcaldía lo secundaron inicialmente los tres ediles del PSPV, los dos del PP y el de Proyecto Residentes Els Poblets (PRE). El único concejal de esta última formación, Francisco Pérez, era el candidato para sucederle. A excepción de Candel, que ha acabado votando en contra, el resto de firmantes no se han presentado en el pleno extraordinario celebrado este miércoles.

Después de que Candel (PSPV) se mostrara arrepentida y anunciara su voto en contra, Mas (Compromís) le ofreció un pacto para entrar al equipo de gobierno, que ella aceptó, tras la ruptura con el concejal del PRE.

De esta forma, el ejecutivo local de Els Poblets lo van a integrar los cuatro ediles de Compromís; la socialista Candel, que se ocupará de Deportes y Juventud, y el representante de Vivim, quienes suman la mayoría absoluta necesaria de seis concejales.

En declaraciones a Europa Press, el alcalde valencianista ha defendido su proyecto para el municipio y ha puesto en valor el "sentido común" de Candel para tomar esa decisión, por lo que espera continuar la gestión hasta el final de legislatura.