El cabeza de lista del PSOE al Congreso por Alicante, Toni Francés,vota en Alcoi, ciudad de la que es alcalde desde 2011. - PSPV

ALICANTE 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista del PSOE al Congreso por Alicante, Toni Francés, ha pedido "que no se quede nadie en casa" en las elecciones generales de este domingo, en las que ha advertido que "nos jugamos la convivencia, la democracia, los servicios sociales, los servicios públicos y el bienestar de todos los españoles".

Francés, que ha asegurado que estas son "unas de las elecciones más importantes de la democracia", ha realizado estas declaraciones tras votar en el colegio electoral ubicado en la Agencia de Lectura Municipal La Uixola de Alcoi, ciudad de la que es alcalde desde 2011.

"Ahora le toca hablar a la ciudadanía con una voz fuerte, clara y comprometida para que este país continúe avanzando", ha aseverado, y ha animado a participar "masivamente" en estos comicios.

El candidato socialista ha afirmado que afronta este papel "con muchísima ilusión y responsabilidad", con el objetivo de defender desde el Congreso "todo lo conseguido" en los últimos años y "continuar avanzando en derechos y en libertad".

"Voy a ser la voz de Alcoi, la voz de esta comarca y la voz de esta provincia para defender todo lo que necesitamos, todo lo que merecemos y todo lo que vamos a conseguir entre todos y todas", ha prometido.