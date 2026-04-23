Francisco Alonso, elegido presidente de Femeval con un proyecto "continuista": "No se puede asfixiar al que crea empleo"

El nuevo presidente de Femeval, Francisco Alonso, junto a su antecesor en el cargo y presidente de la CEV, Vicente Lafuente, tras ser elegido para liderar la federación metalúrgica - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea General de Delegados y Delegadas Electoral de la Federación Empresarial Metalúrgica Valenciana (Femeval) ha elegido este jueves a Francisco Alonso como nuevo presidente, quien ha explicado que asume el cargo con un proyecto "continuista" y ha reivindicado que "no se puede asfixiar ni menospreciar a quien crea empleo y bienestar social".

La elección de Francisco Alonso responde al proceso de elecciones parciales convocado por Femeval tras la dimisión de Vicente Lafuente, ahora presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) y que llevaba 21 años al frente de la patronal del metal.

Alonso ha sido el único candidato presentado y, al haberse limitado esta convocatoria exclusivamente a la sustitución de la presidencia, la composición del actual Comité Ejecutivo se mantiene sin cambios hasta la finalización del mandato, prevista para finales de 2027.

Con más de 35 años de trayectoria empresarial en el ámbito de las instalaciones eléctricas, térmicas, de gas y agua, Alonso, a sus 59 años de edad, es fundador y gerente del Grupo Sima y suma dos décadas de implicación activa en el asociacionismo.

En el ámbito institucional ejerce como presidente de Conaif, vicepresidente de Cepyme y Confemetal, y forma parte del Patronato de la Fundación Confemetal y del Consejo Directivo de Sedigas. Y en el provincial, preside desde 2008 ASEIF, es miembro de la junta directiva de la CEV e integrante del Pleno de la Cámara de Comercio de Valencia.

"Tenemos un proyecto continuista. Tenemos un plan estratégico en el cual ya llevamos trabajando con (el ya expresidente de la federación) Vicente Lafuente bastantes años y el equipo es el mismo, solo hemos cambiado de un jugador, y pensamos que es un equipo ganador", ha resaltado en declaraciones a los medios.

Francisco Alonso ha asegurado que Vicente Lafuente ha dejado "una federación fuerte, respetada y con una gran capacidad de influencia". "Somos del equipo de Vicente" y el presidente saliente deja "una estructura muy importante" que van a "llevar adelante lo más dignamente posible".

Durante la asamblea, Alonso ha asegurado que asume este cargo "con humildad, con ilusión y con un profundo sentido de responsabilidad". También ha explicado que centrará su hoja de ruta en poner en valor a los empresarios y empresarias ya que "el futuro se construye con empresas, no contra ellas" y ha enfatizado que "no se puede asfixiar ni menospreciar a quien crea empleo y bienestar social".

DIÁLOGO Y REIVINDICACIÓN

También ha apelado al diálogo social basado en el respeto y la corresponsabilidad, convencido de que "las mejoras sólo se alcanzan desde el acuerdo, no desde la imposición". Asimismo, ha defendido una relación con las administraciones "colaborativa", pero también "firme y reivindicativa".

Su intención es que la patronal del metal siga siendo una voz influyente para exigir lo que las empresas solicitan como menos trabas, más seguridad jurídica, menor incertidumbre y una defensa férrea de la libertad de empresa.

FORMACIÓN Y DEFENSA DE LAS EMPRESAS

En ese sentido, ha explicado después a los medios que los ejes centrales de su proyecto serán la formación, la defensa de las empresas y afianzar Femeval para que tenga un futuro prospero" que cree que va a ser "prometedor".

Todo ello de cara a un 2027 en el que Femeval tiene previsto poner en marcha LaMet, la nueva escuela de talento para formar los perfiles que demanda el tejido productivo. Por otro, la federación conmemorará su 50 aniversario, una efeméride que servirá no solo para reconocer el camino recorrido, sino también para "definir qué sector queremos dentro de otros 50 años".

Alonso ha señalado que la industria del metal sufre "una falta de personal cualificado muy importante" y que cada sector necesita un perfil profesional diferente, especialmente trabajadores con conocimientos sobre el uso de maquinaria y tecnología, así como profesionlaes instaladores. "Necesitamos gente que tenga más conocimientos y que tenga que estar formándose día a día cada día van saliendo nuevos productos y nuevas cosas que tenemos que ir aprendiendo", ha indicado.

FORD Y LA INDUSTRIA DEL AUTOMÓVIL

Preguntado por la visita de este jueves del presidente de Ford Europa, Jim Baumbick, a la fábrica de la multinacional en Almussafes (Valencia), y respecto al futuro de la factoría, ha señalado que lo que no quiere Femeval es que "la industria de la Comunitat Valenciana se vaya a otro sitio" y ha asegurado que hará "lo posible" para evitarlo.

"Lo que tenemos son muchas empresas que están pendientes de unos pactos que estaban hechos con la empresa auxiliar y que pensemos que lo antes que se lleven a cabo sería lo más importante, con un vehículo o con otro", ha comentado.

Interpelado sobre el estado de salud de la industria del metal y de la del motor en particular, Alonso ha reconocido que "el sector automovilístico es el que más problemas tiene" debido a la incertidumbre.

Asimismo, ha destacado que otros sectores como el comercio del metal, la industria de las instalaciones y las empresas relacionadas con la eficiencie energética viven "un auge espectacular".

LAFUENTE, "FELIZ" DE DEJAR EL PROYECTO EN SUS MANOS

Por su parte, el presidente saliente y dirigente de la CEV, Vicente Lafuente, se ha mostrado "feliz" de ceder el testigo a una persona con tanta experiencia y ha asegurado que Femeval es un proyecto "consolidado" y "coral" que queda "en muy buenas manos". "Y, como en las carreras de relevo, siempre se mejora", ha añadido.

"Cuando un proyecto así lo tienes que dejar en manos de alguien, si lo dejas en alguien de confianza, te sientes reconfortado, y esa es la situación en este momento", ha resaltado, antes de añadir que el nuevo presidente de Femeval contará con la CEV "para todo aquello que necesite el sector porque siempre ha sido uno de los pilares importantes" de la patronal.