Fridays for Future pide una mayor "exigencia" en la Ley Valenciana de Cambio Climático para "no mirar hacia otro lado"

Critica la "absurda" ampliación del Puerto de València y afea al Gobierno que tras la aprobación se "autoproclame como verde"

VALÈNCIA, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

Activistas de Fridays For Future y de Juventud por el Clima se han movilizado este viernes para exigir que la nueva Ley Valenciana de Cambio Climático y Transición Energética "atienda a las demandas de la comunidad científica y se adapte a la realidad actual" y ha considerado que la norma "no es suficiente", por lo que ha reclamado más "exigencia" en una norma que "no mire hacia otro lado" ante el riesgo de que "no llegue a ninguna parte".

En la Comunitat Valenciana, las protestas se han llevado a cabo en Alicante, València y Vinaròs (Castellón). Esta convocatoria ha sido la primera salida a las calles del movimiento juvenil desde el pasado 22 de octubre y aprovecha la inminente tramitación de Ley Valenciana de Cambio Climático y Transición Energética, que se encuentra actualmente en el Consell Jurídic Consultiu. "Este es el último paso que tiene que seguir el texto antes de llegar a Les Corts para su aprobación", justifica el colectivo.

En València, un grupo de activistas se han concentrado a las 18.00 horas en la plaza de la Virgen, en una convocatoria a la que se han sumado organizaciones y colectivos como CCOO PV, Podem, Greenpeace y Alianza por la Emergencia Climática.

Los asistentes han mostrado pancartas con mensajes como 'Sin planeta no hay futuro', 'La crisis climática es presente, no futuro' y 'No hay ocupación en un planeta muerto' y han proclamado consignas como "Ni un grado más ni una especie menos', "Es una emergencia, lo dice la ciencia" y "No, no, no. No a la ampliación", entre otras.

La coordinadora estatal de Juventud por el Clima, Alba Plà, en declaraciones a Europa Press, ha reivindicado que la nueva Ley Valenciana de Cambio Climático y Transición Energética "tiene que adaptarse a la reducción del 80 por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030 y dejar atrás el acuerdo de París, que lo ha calificado de "insuficiente", y ha advertido de que el objetivo "es no sobrepasar los 1,5 grados de aumento de temperatura", porque, si no es así, "las consecuencias serán devastadoras".

A su juicio, la nueva ley "podría aprovechar para crear otro tipo de economía decrecentista, circular y local". "Y realmente en la ley esto no se contempla de una forma exigente", ha lamentado.

Por otro lado, sobre la ampliación del Puerto de València, ha considerado que esta "triste" noticia es "algo absurdo y más hoy, que es día de acciones climáticas", y ha criticado precisamente sea "un gobierno que se autoproclama como verde quien da hoy luz verde al proyecto de ampliación".

LAS "NUEVE EXIGENCIAS" DE JUVENTUD POR EL CLIMA

Juventud por el Clima ha elaborado un manifiesto que recoge las nueve exigencias que hacen al gobierno valenciano, entre ellas la demanda de ir más allá del Acuerdo de París, un documento que se considera "desfasado e insuficiente para conseguir llegar a los objetivos que marca la ciencia", han criticado.

Otro de los "grandes puntos", han subrayado, es el de abogar por una perspectiva decrecentista, propuesta que ha llegado en el último informe del IPCC, el cual da "una gran importancia a la necesidad de replantear y cuestionar el modelo de crecimiento infinito característico del sistema capitalista, un paso que no se había dado todavía", y que los movimientos ecologistas celebran.

En esta línea, los activistas han destacado la necesidad de que la nueva norma "ponga la vida en el centro y deje de anteponer los beneficios económicos a la justicia climática". Para conseguirlo, consideran, "el primer paso es hacer frente a los proyectos de megainfraestructuras que amenazan los ecosistemas valencianos".

Finalmente, defienden que la ampliación del Puerto en València, las macroplantas de renovables en Chiva, las líneas de alta tensión en parajes protegidos en Petrer o la MAT en Castelló "son proyectos incompatibles con una ley de cambio climático", han concluido.