El fuego de El Saler afecta a una superficie provisional de 48 hectáreas y sigue activo

Un avión y coches de bomberos durante las labores de extinción de un incendio forestal, a 27 de agosto de 2026, en la Gola de Pujol, El Saler, Valencia - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El incendio forestal declarado en el mediodía de este jueves en el parque natural de El Saler, en València, afecta a una superficie provisional de 48 hectáreas y sigue activo, según han indicado la alcaldesa de la ciudad, María José Catalá, y el director de la extinción, el inspector de bomberos del Ayuntamiento, David Roca, si bien se han mostrado "ligeramente optimistas" sobre la posibilidad de control del fuego.

La evolución y propagación del fuego depende del viento. De hecho, según ha señalado el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, el fuego ha comenzado hacia la una del mediodía, y aunque en principio la situación estaba "medianamente trabajada", un cambio repentino de viento ha obligado a activar la situación 2 del Plan Especial de Incendios Forestales (PEIF) a las 16.42 horas.

La situación ha obligado también a activar a la Unidad Militar de Emergencias y a remitir un ES-Alert a la población, de la que se ha evacuado la pedanía, los campings cercanos al incendio forestal y a la Torre 1. Actualmente se encuentran trabajando en la extinción 12 medios aéreos, más de 200 efectivos de los distintos cuerpos que actúan en la emergencia y la UME.

Tras remarcar que el incendio sigue activo, la alcaldesa de València ha confiado en el "optimismo" del equipo de bomberos del Ayuntamiento. "Creo que si el viento nos ayuda nos gustaría decir pronto que la situación está al menos perimetrada, pero en este momento no podemos deciros eso. Os podemos decir que está activo", ha señalado a los medios en la zona del incendio.

La alcaldesa igualmente ha explicado que la situación de la extinción cambió por el cambio del viento y "ha condicionado un poco el cambio de estrategia y nos ha empezado a preocupar". "Nos ha cambiado un poco el paso en el trabajo que se estaba haciendo por parte de bomberos", ha subrayado.

No obstante, el responsable de la extinción, que ha dicho que se desconocen las causas del fuego, ha añadido que, mientras haya luz y los medios aéreos puedan trabajar, "vamos a intentar cortar del todo el avance del frente hacia el pueblo y entendemos que vamos a poder controlarlo, pero ahora mismo está activo".

En este caso, la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, ha indicado que la UME está actuando con un pelotón completo: "Tenemos diez medios terrestres sobre el terreno, un medio aéreo de la UME, dos medios aéreos más del Ministerio de Transición Ecológica del Gobierno de España. Por lo tanto, tres medios del Gobierno de España aéreos que están también colaborando en las labores de extinción". La Guardia Civil ha participado en el desalojo de los vecinos, ha señalado Bernabé, quien, sobre las causas, ha apuntado que ahora están centrados en extinguir el incendio y, "por supuesto, luego seguiremos viendo todas y cada una de las posibilidades".

DESALOJADOS

Catalá, que se ha desplazado a primera hora de la tarde a la zona afectada, ha manifestado en declaraciones a los medios que en la Torre 1, que ha sido desalojada "en el primer momento del incendio" por el humo, había unas 30 personas. En las otras Torres permanecen vecinos, que "están preocupados", pero el consistorio está en "permanente contacto" con la asociación vecinal.

Igualmente, ha informado de que las llamas no han llegado al pueblo de El Saler, pero han optado por la evacuación y mandar un ES-Alert para el desalojo preventivo por "prudencia" y "precaución". En el pueblo de El Saler, se han evacuado a unas 120 personas y también se ha desalojado los campings --en los que no se ha precisado número-- y la playa.

La primera edil ha indicado que todas las personas evacuadas han sido trasladadas en autobuses de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) fuera de la zona y se ha habilitado la Font de Sant Lluís y la Alqueria del Bàsquet para el realojo.

"En ambas instalaciones tienen concejales de Ayuntamiento de València, personal de Cruz Roja, --de-- Servicios Sociales y todo el dispositivo municipal atendiéndolos e informándoles", ha remarcado Catalá, que ha recalcado que los evacuados se encuentran de allí "de forma preventiva". Catalá ha apuntado también que la población desalojada permanecerá en las instalaciones municipales hasta que "la situación esté mucho mejor y puedan volver a sus casas".

Catalá ha alabado la "coordinación importante entre la Generalitat, el Ayuntamiento y también el Gobierno cuando hemos activado la UME". También Valderrama ha transmitido el agradecimiento a la ciudadanía por colaborar en el proceso de evacuación y ha subrayado que se ha evacuado como medida preventiva con una "máxima tranquilidad" y ha recalcado que están activados todos los medios aéreos disponibles "para trabajar y poder intentar estabilizarlo a la mayor brevedad posible".

Igualmente, la delegada, que también se ha desplazado esta tarde a la zona afectada, ha transmitido a los vecinos de El Saler "todo el apoyo del Gobierno de España, así como a la Generalitat Valenciana y al Ayuntamiento de València". "Que tengan la tranquilidad y la seguridad de que todos los efectivos de los medios de extinción de los trabajadores están trabajando de forma coordinada para hacerlo lo más efectivo posible", ha dicho.

Con todo, Bernabé ha pedido a los vecinos evacuados "que sigan cumpliendo como han hecho tan magníficamente y de una manera ejemplar todas". "La Guardia Civil va a seguir trabajando para que así sea y les pedimos por favor que cumplan todas las indicaciones y les iremos informando conforme vayan avanzando en las labores de extinción", ha resumido.

VIENTO

La delegación territorial de Aemet en la Comunitat Valenciana ha explicado en su cuenta de X que el viento ha soplado de poniente toda la mañana en El Saler y ha comenzado a girar a brisa por el sur de la Albufera, hacia las 15.00 horas, con una humedad del 35 por ciento y 33 ºC de temperatura.

Una hora después, el viento ya estaba girando de poniente a brisa del sureste, con un giro previsto "brusco", con lo que podía provocar un cambio en la dirección de avance del fuego y propagar el humo hacia el sur y oeste del área metropolitana de València. A media tarde el viento todavía soplaba de poniente en la zona y el humo se propagaba de tierra a mar impulsado por el viento del oeste.