Fuenterrobles (Valencia) llega este domingo a los 28,2 l/m2 y Enguera suma 25,4

Registros del domingo en la Comunitat - AVAMET

VALÈNCIA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La localidad valenciana de Fuenterrobles ha llegado este domingo a los 28,2 l/m2 y Enguera ha sumado 25,4, según ha informado la Associació Valenciana de Meteorología (Avamet).

A estos municipios les ha seguido Bicorp, con 25 l/m2; València, con 24,4; Caudete de las Fuentes o Villena, con 19,2; o la Font de la Figuera, con 17,8.

Así mismo, el Pinós ha llegado a 17 l/m2; Utiel a 16,4; Sueca a 16; Crevillent, a 15,4 y Requena (San Antonio) a 14,2, han indicado las mismas fuentes.