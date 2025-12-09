La Fúmiga, Insígnia d'Or Ciutat d'Alzira 2025

Archivo - La Fúmiga - FESTIVAL MEDITERRÁNEA - Archivo

VALÈNCIA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Fúmiga se llevará uno de las Insígnies d'Or Ciutat d'Alzira (Valencia) 2025. El grupo de música alcireño recogerá este reconocimiento apenas dos meses después de anunciar su "adiós definitivo" de los escenarios tras dos conciertos en 2026 en el Sant Jordi Club de Barcelona y en el Roig Arena de València.

La junta de portavoces del Ayuntamiento de Alzira ha escogido este martes a las personas y entidades reconocidas con las insignias. El alcalde, Alfons Domínguez, se lo ha comunicado a todos los elegidos, que recibirán sus insignias el próximo 30 de diciembre, el día que se conmemora la entrada del rey Jaume I en Alzira.

En la categoría de Cultura se ha decidido otorgar el reconocimiento a la Coral Polifònica Ciutat d'Alzira con motivo de su 40 aniversario, mientras en Actividades diversas se premia a La Fúmiga, detalla el consistorio.

En la modalidad de Actividades empresariales, la insignia recae en Ernesto Ferrandis Nadal. Y en Humanismo se reconoce la trayectoria de Eduardo Part Dalmau.

Por su parte, la persona o entidad reconocida en la categoría de Deportes se anunciará en la Gala de l'esport del próximo viernes. Recibirá el galardón Illa del Xúquer, que se propone por parte del Consell Assessor d'Esports.