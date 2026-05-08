Fundación Bancaja ofrecerá el lunes la tradicional Ronda a la Mare de Déu con música y danzas populares

Archivo - Ronda a la Mare de Déu - FUNDACIÓN BANCAJA - Archivo

VALÈNCIA, 8 May. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Bancaja ofrecerá el próximo lunes, 11 de mayo, el tradicional concierto Ronda a la Mare de Déu, que este año cumple 56 ediciones y que cuenta con la colaboración de la Diputació de València, el Institut Valencià de Cultura (IVC), dependiente de la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades, y CaixaBank, así como con el apoyo del Ayuntamiento de València.

El concierto, dirigido por el director de la Banda Simfònica Municipal de València Cristóbal Soler, cierra los actos festivos en honor a la patrona de València, la Virgen de los Desamparados. En la parte musical participarán la Banda Simfònica Municipal de València, el Orfeó Valencià, el tenor Vicente Ombuena y la soprano Carmen Avivar, mientras que las danzas correrán a cargo del Grup de Danses Alimara de la SC El Micalet.

El repertorio incluye temas como 'Pepita Greus', de Pascual Pérez Chovi; 'Sanctus Turc', de Josep Lluís Valldecabres; 'Ave Maria', de Charles Gounod; 'El último romántico. Bella enamorada', de Reveriano Soutullo y Juan Vert; 'Luisa Fernanda', 'Mazurka de las sombrillas', de Moreno Torroba; y 'El príncipe Ígor', de las Danzas Polovtsianas de Alexander Borodin.

El Grup de Danses Alimara bailará Malaguenya de Monòver, una variante del fandango, al estilo de la comarca del Vinalopó Mitjà; y Pedregruera de Benissa, una seguidilla popular, con un ritmo vivo y alegre, al estilo de la comarca de la Marina Alta.

El concierto se cerrará con las piezas 'València canta', de José Serrano; el 'Himne de la Coronació', de Luis Romeu; y el 'Himne de la Comunitat Valenciana', de José Serrano.

La Ronda a la Mare de Déu se celebrará el lunes 11 de mayo a las 20:30 horas en la Plaça de la Mare de Déu. La entrada es libre limitada al aforo, detalla la organización en un comunicado.

MÁS DE MEDIO SIGLO DE TRADICIÓN

La primera edición de la Ronda a la Mare de Déu se celebró el 13 de mayo de 1968, promovida y organizada por la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Valencia con motivo del 90 aniversario de su fundación. La Banda Simfònica Municipal de València ha sido elemento esencial del concierto en todas las ediciones.

La primera edición la dirigió el maestro José Ferriz, y le sucedieron otros directores de la banda como Joan Garcés, Julio Ribelles, Pablo Sánchez Torrella, Fernando Bonete, Rafael Sanz-Espert, Miguel Rodrigo y el actual director Cristóbal Soler.

El Orfeó Valencià ha sido protagonista también desde el inicio de la Ronda a la Mare de Déu, al principio con el nombre de Orfeó Navarro Reverter bajo la dirección de Jesús Ribera Faig, y desde 1986 bajo la dirección de Josep Lluís Valldecabres.

A lo largo de más de medio siglo de historia, se han podido escuchar las voces solistas de Felisa Navarro, Santiago Sansaloni, Lambert Climent, María Ribera, Ricardo Gozálbes, Ignacio Giner, Victoria Sousa, Enrique Cubells, Teresa Berganza, Elena de la Merced, Paloma Chiner, Mª José Martos, Vicente Ombuena y Carmen Avivar. El baile se sumó a la Ronda en el año 1991, mostrando las danzas regionales en el escenario frente al tapiz de la Mare de Déu.