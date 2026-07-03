Fundación bancaja viaja a las vanguardias en su escuela de verano para la inclusión de menores vulnerables

Aula de Artes - FUNDACIÓN BANCAJA

VALÈNCIA, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

Fundación Bancaja desarrolla hasta el próximo 24 de julio la actividad 'Aula de Artes. Viaje a las vanguardias', una escuela de verano gratuita para la inclusión social que propone a niños y niñas de entre 5 y 10 años, procedentes de los programas de infancia y extrema vulnerabilidad de Cruz Roja en Valencia, un recorrido didáctico y motivador por las vanguardias artísticas del siglo XX.

En la edición de este año, los participantes descubren cómo algunos de los movimientos más revolucionarios de la historia del arte transformaron la manera de crear, mirar y comprender el mundo, ha explicado la fundación en un comunicado.

Los 25 niños y niñas del grupo aprenden con talleres, dinámicas y visitas de artistas cómo la experimentación artística se convierte en una herramienta para estimular la imaginación, fortalecer la autoestima y favorecer el pensamiento crítico en un entorno inclusivo y accesible.

Las diferentes propuestas invitan a explorar, desde el juego, movimientos como el surrealismo, el expresionismo, el dadaísmo, el futurismo, el fauvismo, el cubismo, la abstracción lírica, el informalismo o el pop art. Los alumnos viven en primera persona los principios creativos que inspiraron a sus artistas, descubriendo que el arte también puede surgir del juego, la intuición y la libertad.

La programación comienza con los primeros movimientos de ruptura, experimentando con el color, las perspectivas o la fuerza expresiva. Después se adentra en la abstracción y en nuevas formas de representar las emociones para continuar con propuestas más irreverentes e imaginativas.

Hacia el final, los participantes amplían el horizonte mediante actividades centradas en la materia, el gesto, el movimiento y la cultura visual contemporánea.

INTERACCIÓN CON CREADORES VALENCIANOS

A lo largo del curso, los participantes reciben la visita de creadores como el coreógrafo Manel Ferrándiz, con quien trabajarán el movimiento corporal a través del breakdance; la pintora Anna Sanchis, con quien abordarán el futurismo mediante la realización de esculturas de papel de aluminio al estilo de Bocciono; la diseñadora Lina Vila, que les adentrará en el universo de Mondrian y el jazz con la técnica del dibujo automático y la geometría; y la artista Reyes Pérez, que abordará con los participantes el expresionismo abstracto con un mural de dripping y rascado. Las actividades también contemplan la visita a otros espacios culturales como Espai Inestable o el Museo de la Cerámica.

Siguiendo el objetivo principal de Aula de Artes, todas las actividades se llevan a cabo desde una metodología respetuosa e integradora a través de aprendizajes significativos y vivenciales basados en la experimentación y la manipulación, que tienen como objetivo final fomentar la autonomía, confianza, la autoestima, la creatividad, la convivencia y la implementación de hábitos saludables.