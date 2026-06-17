Fundación Novaterra, 18 meses del proyecto ANDA tras la dana: contrataciones, formación y acompañamiento emocional

Proyecto ANDA de la Fundación Novaterra - FUNDACIÓN NOVATERRA

VALÈNCIA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Novaterra lleva 18 meses desarrollando el proyecto ANDA, que puso en marcha tras la catastrófica dana del 29 de octubre de 2024, con un balance positivo: ha acompañado a 364 personas en itinerarios laborales individuales, facilitado 66 contrataciones y desarrollado 10 acciones formativas en seis de los municipios más afectados.

En concreto, en este tiempo, el programa ha atendido a 3.530 personas en los municipios afectados por la dana --incluyendo participantes en acciones como Dona Dana, los Nova_Talks, el concierto solidario y el Labódromo--, ha facilitado 66 contrataciones laborales, ha acompañado procesos de emprendimiento y ha tejido una red de apoyo integrada por más de un centenar de recursos sociales, jurídicos y psicológicos.

Aunque concluye esta primera fase de financiación, el acompañamiento continúa: el proyecto inicia ahora una nueva etapa basada en el protagonismo de la comunidad, las alianzas locales y la continuidad del apoyo a quienes siguen reconstruyendo sus vidas. "No cerramos un proyecto; abrimos una nueva etapa junto a las personas y los municipios que siguen caminando con nosotros", ha destacado Mavi Leida, directora-gerente de Fundación Novaterra.

La dana dejó importantes consecuencias en el tejido económico y laboral de la Comunitat Valenciana. Según datos de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), se registraron 2.906 expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) por causa de fuerza mayor, que afectaron a más de 30.700 trabajadores de 2.832 empresas. Además, se tramitaron 57 expedientes de regulación de empleo (ERE) que supusieron 317 despidos definitivos.

Ante esta situación, el proyecto ANDA desplegó una respuesta integral basada en la cercanía y la atención personalizada, alcanzando los siguientes resultados: 3.530 personas beneficiarias directas; 364 personas acompañadas de forma individualizada en procesos de inserción laboral o emprendimiento; 66 contrataciones logradas en los municipios afectados; tres negocios reconstruidos y 30 personas apoyadas en iniciativas de autoempleo y emprendimiento; 10 cursos de formación especializada en perfiles con demanda real, entre ellos Peón Multitarea, Coctelería, Instalación de Gas y Competencias Digitales; y 55 talleres grupales de empleabilidad, emprendimiento y desarrollo personal.

Así mismo, contactó con 84 empresas colaboradoras para adaptar la formación a las necesidades reales del mercado laboral; lanzó 102 recursos coordinados entre servicios sociales, asesoramiento jurídico, apoyo psicológico y acceso a vivienda; y hubo cuatro grandes acciones de sensibilización, entre ellas un concierto solidario celebrado en el Palau de la Música de València, que reunió a cerca de un millar de asistentes.