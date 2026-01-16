Fundación Oceanogràfic cierra 2025 con 42 publicaciones científicas y 400 animales reintroducidos a su medio natural

Archivo - La Fundación Oceanogràfic cierra 2025 con 42 publicaciones científicas y más de 400 animales reintroducidos a su medio natural - FUNDACIÓN OCEANOGRÀFIC - Archivo

VALÈNCIA, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un total de 42 publicaciones científicas y más de 400 animales reintroducidos a su medio nantural son algunos de los datos más destacados del balance de 2025 de la Fundación Oceanogràfic.

Estas cifras "afianzan su papel como uno de los principales actores en el ámbito de la conservación marina", subraya la entidad en un comunicado.

Durante los últimos doce meses, la entidad ha mantenido una actividad continuada en el rescate de fauna, el seguimiento científico y los programas de sensibilización, articulada a través de la colaboración con universidades, administraciones públicas y entidades de investigación de ámbito nacional e internacional.

A lo largo del pasado año se han desarrollado 26 nuevos proyectos de investigación, se han publicado 42 artículos científicos en revistas especializadas y se han presentado 33 contribuciones a congresos. Una producción que consolida una trayectoria acumulada que alcanza 278 artículos científicos y 227 aportaciones a foros de ciencia, con 29 investigadores implicados y 168 especies estudiadas.

En paralelo, la actividad impulsora de las nuevas generaciones de jóvenes científicos ha seguido siendo otro de los ejes estructurales, con la finalización de una tesis doctoral y el comienzo de otras dos, así como la tutorización de una tesis de grado y seis de máster, que se suman a un histórico de 18 tesis doctorales y 42 trabajos de grado y máster vinculados a la entidad.

RESCATE Y SEGUIMIENTO DE ANIMALES MARINOS

El área de conservación y rescate de fauna marina ha vuelto a concentrar una parte sustancial de la actividad. En 2025 se han atendido 166 animales vivos varados en playas del litoral, entre ellos seis cetáceos, 33 elasmobranquios y 60 caballitos de mar, además de 67 corales ingresados en el Área de Recuperación y Conservación de Animales Marinos (ARCA del Mar) del Oceanogràfic (CACSA - GVA).

En el ámbito de las tortugas marinas, uno de los programas de protección de especies más emblemáticos de la Fundación, han ingresado 136 ejemplares de tortuga boba, Caretta caretta, en el ARCA del Mar y 155 neonatos de la misma especie han participado en el programa head-starting, una estrategia de cría controlada para mejorar la supervivencia en los primeros meses de vida.

El seguimiento científico del estado de salud de la fauna marina de las costas de la Comunidad Valenciana se ha completado con la realización de 118 necropsias con objetivo investigador.

Desde su creación, los investigadores de la Fundación han realizado 863 necropsias científicas. Los esfuerzos de recuperación se han traducido también en la reintroducción de 367 animales al medio natural durante 2025, entre caballitos de mar, corales, gallipatos y pintarrojas. Estas cifras elevan el acumulado histórico a 1.485 animales reintroducidos desde el inicio de la actividad de la Fundación, junto a más de un millar de tortugas marinas recuperadas en el ARCA del Mar.

La dimensión educativa y de sensibilización ha mantenido igualmente un ritmo elevado. A lo largo del año se han llevado a cabo 112 acciones de divulgación y concienciación ambiental, entre las que destacan acciones directas, conferencias, talleres y charlas, así como la participación en efemérides científicas y ambientales, todo ello gracias al apoyo del equipo de voluntarios que forman parte de la Fundación Oceanogràfic.

En términos acumulados, la entidad ha impulsado 562 acciones divulgativas, 66 limpiezas de playa y 408 sueltas educativas de tortugas, con un impacto directo sobre decenas de miles de adultos y escolares. De igual manera, el trabajo desarrollado en 2025 se ha apoyado en una red de más de 80 convenios activos con diferentes instituciones colaboradoras de ámbito nacional e internacional, que se suman a un entramado histórico de 142 entidades con las que la Fundación mantiene acuerdos de colaboración y cooperación.