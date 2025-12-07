Fundación Pequeño Deseo recibe más de 91.000 euros de aportación solidaria del Maratón Valencia

Salida de la Maratón Valencia Trinidad Alfonso - GERMAN VIDAL/MARATÓN VALENCIA TRINIDAD ALFONSO

VALÈNCIA 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Pequeño Deseo, entidad solidaria en la 45 edición del Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich celebrado este domingo, se ha llevado una "cantidad histórica" de 91.902 euros de aportaciones, de los que 50.025 han sido donados voluntariamente por los corredores en su inscripción y 30.777 entregados por la Z Zurich Foundation a través de su acción un euro por cada 'finisher'.

A estas dos cifras se suman los 3.600 euros de las inscripciones 100% solidarias del Mini Maratón Valencia MSC, así como los 7.500 euros aportados por New Balance de su evento NB Long Run, según ha informado en un comunicado la organización de la prueba que, por primera vez en su historia, ha superado la barrera de los 30.000 finishers, en concreto 30.777 tras el cierre de la primera clasificación provisional.

València Ciudad del Running ha vivido una jornada en la que miles de personas han salido las calles a animar a los corredores en los más de 160 puntos establecidos de patrocinadores, entidades, clubes deportivos, comisiones de Junta Central Fallera de València y colegios del proyecto 'El Maratón al Cole', así como en cualquier otro punto del recorrido. Fundación Pequeño Deseo ha participado en la prueba con gran punto de animación en los últimos kilómetros.

Por otro lado, el Maratón ha recibido reconocimientos internacionales como el Green Sport Flag y el World Athletics Standard for a Better World. Este año, por segundo consecutivo, se ha calculado su huella de carbono con el apoyo del 'green sponsor' GO2 by Global Omnium. Además, se ha obtenido el sello de Evento deportivo sostenible promovido por el Comité Olímpico Español, todo ello verificado por Bureau Veritas.