Fundación SGAE y EDAV seleccionan 12 proyectos para el evento 'One to one'

Proyectos seleccionados para el evento 'One to One' - FUNDACIÓN SGAE

VALÈNCIA, 6 May. (EUROPA PRESS) -

La Fundación SGAE, a través del Consejo Territorial de SGAE de la Comunitat Valenciana, y la asociación Escriptors de l'Audiovisual Valencià (EDAV) han seleccionado un total de 12 proyectos para cine y televisión que participarán en la XII edición del evento para profesionales del audiovisual 'One to one'.

La iniciativa tiene el objetivo de ayudar a desarrollar y potenciar el talento de las creadoras y creadores de la Comunitat Valenciana, mediante un programa de tutorías y formación especializada, y la presentación final de los trabajos escogidos ante productoras de todo el país, según ha informado la Fundación en un comunicado.

De este modo se desea incentivar la escritura y puesta en marcha de obras para cine y televisión con sello valenciano, y favorecer su financiación y producción. La iniciativa cuenta con el respaldo de las asociaciones profesionales Productors Audiovisuals Valencians (PAV), Associació de Productors Audiovisuals Independents de la Comunitat Valenciana (Avant) y Asociación Valenciana Audiovisual de Productores Independientes (Avapi), así como con la colaboración de ProMercat-VLC Film Market.

En el apartado de largometrajes de ficción, los proyectos seleccionados han sido los siguientes: 'Wannabe', de David Valero; 'El fantasma', de Adrià Espí; 'Temporada de avispas', de Elisa Ferrer y Denise Moreno; 'La extraña soledad' de Hilary Koolin, de Amelia Barberá; 'Dopamina', de Elena Escura Málaga; y 'L'última comunió', de Pola Luzzy.

Por lo que se refiere a los de series para televisión, los escogidos son: 'Sweet Mary', de Maria Benlloch Grima; 'Morbo', de Ana Nirvana; 'La renuncia', de Anna Juesas y Augusto Morales; 'A Ramona li va mal', de Maia Calvo Goldero, Irene Klein Fariza, Gabriela Gómez Nogué y Carmen de Rueda; 'Este año ya no hay verano', de Héctor H. Lázaro; y 'Verbena', de Àlex Martínez Orts y Sergi Tellols.

Para el presidente del Consejo Territorial de SGAE de la Comunitat Valenciana, Manel Cubedo, el evento 'One to one' y su programa formativo dirigido a las autoras y autores seleccionados supone un "paso necesario para que todos ellos lleguen al mercado y puedan presentar sus trabajos con garantías a productores, cadenas de televisión o plataformas audiovisuales".

Por su parte, el presidente de EDAV, Rafa Casañ, ha reivindicado que "espacios y eventos como este 'One to one' siguen siendo necesarios para el sector de la creación y de la autoría, dada la calidad de los proyectos presentados a la convocatoria de 2026 y el éxito de las ediciones anteriores".

El programa integral de formación que Fundación SGAE y EDAV ofrecen a las autoras y autores seleccionados en el proyecto incluye un servicio de tutorías que se celebrarán durante este mes de mayo. Así, de la mano de los especialistas Tirso Calero (proyectos de series) y Àlvar López (largometrajes), podrán trabajar en sus presentaciones y mejorar sus propuestas audiovisuales.

Al finalizar las tutorías, Teresa Cebrián (productora, gestora cultural y coordinadora de EDAV) les impartirá los días 11 y 12 de junio un taller de preparación al pitch, que les ofrecerá herramientas y habilidades específicas para presentar sus proyectos audiovisuales con las mayores garantías de éxito.

Finalmente, el evento 'One to one', que incluye una sesión de pitching y reuniones privadas con los productores invitados, tendrá lugar el próximo 16 de junio. Además, los proyectos seleccionados en One to one se incluirán en el catálogo que se presentará a los productores participantes en ProMercat - VLC Film Market, el mercado profesional impulsado por el Institut Valencià de Cultura (IVC) para fomentar la coproducción de trabajos audiovisuales en la Comunidad Valenciana y crear vínculos entre los profesionales del sector.

Desde su creación en 2015, el evento 'One to one' ha posibilitado que numerosas creadoras y creadores audiovisuales pudieran presentar sus proyectos en fase de escritura o desarrollo a empresas productoras.

Estos encuentros profesionales han propiciado el desarrollo de largometrajes como 'Cowgirl', creado por el guionista Rafa Albert y que este mismo mes de mayo llega a las pantallas comerciales; 'Vivir dos veces', de María Mínguez (ganadora de seis galardones en los II Premis de l'Audiovisual Valencià; entre ellos, los de Mejor Largometraje de Ficción y Mejor Guion); y 'Quan no acaba la nit', de Óscar Montón y Tirso Calero (Premio a la Mejor Película de Ficción en el Festival de Cine de Bayamón, en Puerto Rico), así como la venta de títulos como el documental 'Tiempo y cartones', de Luis Ponce.