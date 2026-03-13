La Fundación Visit València promueve un turismo responsable durante las Fallas

Falleras y Seda en Valencia - GVA

VALÈNCIA, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Visit València ha puesto en marcha una iniciativa en redes sociales y canales online dirigida a los visitantes, para fomentar un comportamiento responsable durante las Fallas. Bajo el lema 'Descubre cómo disfrutar de las Fallas de València de forma responsable', la iniciativa ofrece una guía práctica con consejos para vivir la fiesta de manera segura, respetuosa y sostenible.

Así lo ha explicado este viernes la concejala de Turismo, Innovación y Captación de Inversiones y presidenta de la Fundación, Paula Llobet, durante la presentación de otra campaña en Ruzafa, ha informado la Fundación en un comunicado.

"Las recomendaciones invitan a cuidar el espacio público, respetar el entorno, utilizar papeleras y contenedores de reciclaje; y reducir el uso de plásticos de un solo uso. Además, se anima a disfrutar de la pólvora, la música y el ambiente festivo, pero siempre respetando los horarios de descanso y el bienestar de vecinos y mascotas", ha indicado Llobet.

Esta iniciativa, que se compartirá estos días en los perfiles de redes sociales de la Fundación, apunta que durante las Fallas los visitantes forman parte de la fiesta y que su actitud es "clave: respetar las normas de convivencia, compartir la experiencia en redes sociales de manera responsable y colaborar activamente contribuye a que la celebración sea segura y agradable para todos".

En materia de pirotecnia, la Fundación recuerda que debe utilizarse únicamente en zonas habilitadas, manteniendo la distancia con personas y edificios, evitando manipular o potenciar los petardos, y respetando los momentos de calma entre las 09.00 y las 10.00 horas y entre las 15.00 y las 17.00 horas.

La movilidad sostenible también es un aspecto clave de esta campaña: la Fundación Visit València recomienda desplazarse a pie, en transporte público o en bicicleta y respetar siempre las normas de circulación. Además, ante cualquier emergencia, recuerda que se debe avisar al personal de seguridad o llamar al 112, y en los actos pirotécnicos y multitudinarios se aconseja permanecer detrás de las vallas y delimitaciones establecidas.

"Con esta iniciativa, la Fundación Visit València refuerza su compromiso con unas Fallas más seguras, responsables y respetuosas, para que turistas y valencianos puedan disfrutar juntos de esta fiesta única, que es patrimonio universal", ha concluido Llobet.