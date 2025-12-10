Fundación Vithas y la VIU se alían para crear la Cátedra del Dolor

Presentación De La Cátedra Del Dolor - FUNDACIÓN VITHAS

VALÈNCIA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Vithas y la Universidad Internacional de Valencia (VIU) crean la Cátedra del Dolor, que ha sido presentada en el Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Valencia (ICOMV).

"La creación de la Cátedra del Dolor junto a la Universidad VIU refuerza nuestro compromiso con la investigación y la formación en un área clave para la calidad de vida de los pacientes. Con esta alianza buscamos generar conocimiento útil, impulsar proyectos innovadores y formar profesionales capaces de ofrecer soluciones basadas en evidencia científica", ha destacado el director gerente de la Fundación Vithas, el doctor Ángel Ayuso.

Por su parte, el doctor Vicente Gea Caballero, decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de VIU, ha añadido: "Nos enorgullece extraordinariamente esta cátedra para seguir investigando, formando y divulgando sobre uno de los peores síntomas que puede sufrir la persona, el dolor, referente en la pérdida del bienestar y calidad de vida".

"Poder mejorar las estrategias de tratamiento, afrontamiento y cuidado en el dolor de la mano de Vithas es para nosotros un privilegio, que abordamos con la prioridad y la ambición profesional y social que merece", ha manifestado.

La Cátedra del Dolor de Fundación Vithas y VIU abordará, desde un enfoque multidisciplinar, uno de los grandes retos sanitarios actuales: el envejecimiento poblacional y el aumento de pacientes crónicos, afectados por patologías como estrés crónico, enfermedades oncológicas y musculoesqueléticas.

"Presentar una cátedra del dolor es hablar de ciencia, de docencia y de investigación, pero también es hablar de algo profundamente humano. Porque el dolor no es solo un síntoma médico: es una experiencia vital que condiciona la calidad de vida, el estado emocional, las relaciones personales y la integración social de quienes lo padecen", ha señalado la doctora Mercedes Hurtado, presidenta del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Valencia.