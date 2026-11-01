El fútbol base valenciano, dos años después de la dana: memoria, esperanza y reconstrucción

Archivo - Dos chicos juegan al fútbol en Alfafar, a 8 de noviembre de 2024, en Valencia. ARCHIVO. - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

Dos años después de la dana que golpeó Valencia en octubre de 2024, las heridas siguen presentes, pero también la memoria de quienes encontraron en el fútbol una forma de seguir adelante. Entre el duelo por lo perdido, la solidaridad de los clubes vecinos y la reconstrucción de los espacios deportivos, el balón se convirtió en mucho más que un juego: fue refugio, compañía y símbolo de esperanza para una sociedad que trataba de recuperar la normalidad.

La riada dejó 234 fallecidos y daños cuantiosos, entre ellos los sufridos por las instalaciones deportivas. Volver a los campos de fútbol significó regresar a la rutina, reencontrarse con los compañeros y recuperar una parte de la vida que la dana había detenido. Para jugadores, entrenadores y familias, retornar a los entrenamientos y a los partidos supuso reconstruir espacios de convivencia y normalidad en medio de la incertidumbre. Protagonistas de la zona cero recuerdan en Europa Press los pasos para llegar hasta la actualidad, dos años después de la mayor tragedia que azotó a la provincia de Valencia.

Alejandro, un joven futbolista de 18 años del Catarroja CF, recuerda que con el regreso a los terrenos de juego se sintió como una liberación y una "alegría tremenda", si bien admite que era una "burbuja" porque tras los entrenamientos volvía a la "vida normal", al municipio arrasado por la riada. El equipo, reconoce, "se subía por las paredes" por volver a jugar.

"Sentí alegría, ilusión y tranquilidad al volver a pisar el campo", señala Alejandro, que destaca también que la directiva del club estaba "súper motivada y enfocada" con "muchas ganas de sacar adelante el proyecto". A día de hoy, explica que se respira "normalidad" porque ya pueden entrenar y jugar en el campo de fútbol de Catarroja. Tras la tragedia, cada día lo hacían en uno diferente. "Te ponías las botas para jugar en diferentes campos cada día y eso impacta un montón", entona.

"LA PARTE DEPORTIVA PASÓ A UN SEGUNDO PLANO"

El presidente de la Unió Benetússer-Favara CF, Pedro Aleixandre, que en un primer momento se planteó cómo iba a poder reflotar el club tras la dana, celebra que para la próxima temporada las previsiones sean halagüeñas, ya que estima una ocupación máxima de todos los equipos de la escuela. Todo este proceso, asevera, no habría sido posible sin el esfuerzo de las personas que forman el club: desde los padres y socios hasta los jugadores.

Pone en valor la ayuda económica de la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana (FFCV) y la generosidad de los pueblos vecinos. Durante la campaña pasada, los equipos de la escuela no pudieron entrenar ni jugar en el campo de la localidad --se inauguró en agosto de 2026-- y el esfuerzo fue "tremendo". Este año, tras terminar la temporada "como buenamente pudimos", la Unió Benetússer-Favara CF pudo retornar a su estadio. "Sentí un tremendo orgullo de los vecinos. Somos un club de pueblo", manifiesta el presidente.

Aleixandre piensa que este episodio ha ensalzado el arraigo del pueblo al equipo, aunque recuerda los momentos de "incertidumbre". Cuando un jugador le preguntaba la fecha para un posible regreso, él replicaba que no había respuesta ni certeza alguna. Al principio "no había coches, nos íbamos a otros pueblos a entrenar y jugar; fue un esfuerzo tremendo". Ahí, "la parte deportiva pasó a un segundo plano". Recuerda también que los niños jugaban al fútbol en los charcos y en el barro y reitera que "había muchas ganas de olvidarse de la dana".

Ahora, tras regresar a casa, "vimos el horizonte de otra manera". Sin embargo, pone énfasis en que la rehabilitación deportiva va "demasiado lenta" porque, por ejemplo, todavía "no hay duchas" en los vestuarios. A nivel social, resalta que el club "está muy bien", pero lamenta que aún falta "tener lo que teníamos antes de la dana".

El club perdió un 6 o 7 por ciento de jugadores durante el primer año tras la barrancada, aunque muchos de ellos regresaron tras inaugurar el campo en agosto de 2026. Aleixandre celebra que los equipos actuales son "más completos" que antes de la riada y la previsión es igual de positiva. Para la próxima campaña, la Unió Benetússer-Favara CF estará al cien por cien, "por encima que antes de la dana", con más de 20 equipos que disfrutarán de "horarios e instalaciones razonables y entrenamientos adecuados".

"PRACTICAR DEPORTE Y JUNTARSE CON AMIGOS AYUDA A PASAR PÁGINA"

Por su parte, la alcaldesa de Benetússer, Eva Sanz, sostiene que los vecinos, dos años después de la fatídica riada, están recuperando la normalidad, "pero quedan muchas cosas por hacer". "Cuando suena un ES-Alert, es inevitable que caiga una lágrima por la mejilla", admite, a la vez que subraya que todavía hay "miedo" y una sensación de "alerta" por si "pasa algo". "No lo vamos a olvidar, pero esperamos poco a poco superarlo", afirma.

Sobre el fútbol y el deporte, la alcaldesa subraya que es "importante" volver a tener una rutina diaria, aunque reconoce que en la actualidad es en "condiciones precarias" porque Benetússer aún está reconstruyendo los vestuarios del campo municipal y la cafetería, así como el pabellón. "Para todos ellos, los niños y los padres, poder practicar deporte y juntarse con amigos les ayuda a pasar página", enfatiza.

Recuerda que el campo de fútbol fue empleado como punto de acopio de vehículos y enseres durante los primeros días tras la dana. Sobre el proceso de reconstrucción, admite que las obras son "muy complicadas" por temas burocráticos y porque son proyectos "muy pensados y muy trabajados". Igualmente, destaca también que las obras concluirán una instalaciones mejores a las anteriores a la riada.

CARPE DIEM

Sanz comenta que la vuelta del fútbol contribuye a recuperar la normalidad: es un punto de encuentro para los vecinos. Atribuye un crecimiento de participantes en equipos deportivos y asociaciones festivas del pueblo tras la dana: florece un sentimiento de "carpe diem".

En cuanto a los obras, asevera que avanzan a "buen ritmo", aunque le gustaría que fueran "muchísimo más rápido". Los plazos, dice, son "inevitables". Y remarca que el Ayuntamiento de Benetússer necesita dos o tres técnicos más para poder realizar seguimiento de las obras. "Hay un poco de atasco funcionarial", resume.

En esta línea, el primer edil de Aldaia, Guillermo Luján, apunta a la Ley de Contratos por dificultar que se ejecuten todos los millones de euros disponibles para la reconstrucción, aunque insiste en que hay "rayos de luz" que "facilitan" las gestiones. Alaba al Villarreal CF y a la Fundación Trinidad Alfonso por financiar y ayudar en las obras deportivas.

"VOLVER" Y "DISTRAERSE DEL FANGO"

Los vecinos no solo necesitaban una recuperación física, sino también recuperar la vida y el deporte: "Volver a la rutina es una emoción". Regresar fue "muy bonito: distraerse de la preocupación, del fango, papeles y trámites fue muy importante". Según explica, los vecinos necesitaban jugar el sábado y entrenar a diario.

Tras el retorno, afirma: "Ves a los niños jugando, cierras los ojos y ves el pabellón lleno de cajas, comida, mascarillas y ropa" durante los primeros días tras la catástrofe. Así las cosas, remarca que los vecinos "necesitaban volver" porque "han sufrido mucho".

A su juicio, el fútbol ayudó. Luján hace hincapié también en el homenaje que va a llevar a cabo el Ayuntamiento de Aldaia para celebrar el 'Año Guillot' durante esta temporada, en homenaje al legendario exfutbolista aldaiero de los años sesenta.