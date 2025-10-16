Futurmoda cierra sus puertas tras la visita de 4.300 profesionales en Fira Alacant

ALICANTE, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La 54 edición de Futurmoda ha cerrado sus puertas en las instalaciones de Fira Alacant, ubicadas en Elche (Alicante), con un balance "muy positivo" y 4.326 visitantes profesionales, por lo que los organizadores consideran que la feria se ha consolidado como "el gran referente nacional del sector de los componentes para el calzado y la marroquinería".

Durante los dos días de certamen, el público ha podido descubrir "las últimas novedades" en materiales, tejidos sostenibles, componentes tecnológicos, además de participar en una "completa agenda de actividades".

Entre ellas, ha estado el Foro de Expertos, que ha generado "un gran interés entre los asistentes" por su enfoque en la inteligencia artificial (IA), la economía circular y las nuevas tendencias del mercado, según ha subrayado la organización del evento en un comunicado.

Otro de los "grandes atractivos" ha sido la exposición del Lab Talent 'Sorolla y la moda', una propuesta artística que ha unido "la creatividad del maestro valenciano con la innovación textil contemporánea" y que ha sorprendido a expositores y visitantes "por su originalidad y puesta en escena".

El presidente de Futurmoda, José Antonio Ibarra, ha valorado de forma "muy positiva" esta edición: "El público ha respondido a la llamada del sector y la feria ha vuelto a generar optimismo. Hemos superado los 4.300 visitantes, lo cual es todo un éxito en un contexto económico complejo. La respuesta del público y de las empresas demuestra que el optimismo ha vencido al pesimismo".

Por su parte, el director general de la Asociación Española de Empresas de Componentes para el Calzado (AEC), Álvaro Sánchez, ha destacado que las expectativas "se han cumplido con creces", "tanto por la afluencia como por la respuesta de los fabricantes nacionales e internacionales". "La feria ha estado repleta de actividad, lo que demuestra el dinamismo y la relevancia que Futurmoda mantiene dentro del sector", ha añadido.

"La feria ha reunido a más de 300 expositores y ha vuelto a ser el punto de encuentro donde la innovación, la sostenibilidad y el diseño se dan cita para marcar el futuro del sector", han subrayado los organizadores, que han recordado que el próximo martes 21 de octubre, a las 19.00 horas, la AEC presentará las tendencias de primavera-verano 2027 en el Centro de Congresos de Elche, donde se darán a conocer las nuevas propuestas creativas y de moda para la próxima temporada.

ACTO POR LOS 150 AÑOS DEL CALZADO EN ELCHE

Igualmente, la AEC ha indicado en un comunicado que el próximo lunes 20 de octubre a las 17.30 horas, el Centro de Congresos ilicitano acogerá el acto conmemorativo del 150 aniversario de la industria del calzado de Elche, un evento "histórico" que "rendirá homenaje a uno de los sectores más emblemáticos y determinantes en la identidad económica, social y cultural de la ciudad".

Este encuentro, que se enmarca dentro de la Semana del Calzado de Elche, contará con la participación de instituciones, asociaciones empresariales, representantes del sector y figuras "destacadas" del ámbito político, económico y académico.

La AEC ha detallado que participa como "colaborador oficial" en esta Semana del Calzado y que ejerce el papel de "coordinador del evento" conmemorativo del 150 aniversario de forma conjunta con la patronal del sector, Avecal.

De esta forma, ha explicado, persigue reafirmar su "compromiso" con "el impulso, la visibilidad y el reconocimiento de la industria auxiliar del calzado, que ha contribuido decisivamente al liderazgo de Elche como referente internacional en moda, innovación y sostenibilidad a lo largo de su historia".

EVOLUCIÓN DEL SECTOR

Durante el acto, se repasará la evolución del sector a lo largo de siglo y medio, desde los talleres artesanales del siglo XIX hasta las actuales empresas tecnológicamente avanzadas que integran "diseño, sostenibilidad y digitalización" en sus procesos.

Asimismo, se presentará una retrospectiva visual y documental que pondrá en valor "la capacidad de adaptación, resiliencia y talento de miles de profesionales que han hecho posible el éxito de esta industria".

El evento incluirá intervenciones institucionales, testimonios empresariales y un reconocimiento a las generaciones "que han contribuido al desarrollo del calzado ilicitano". "Con este acto, Elche reafirma su condición de capital europea del calzado y mira al futuro con la determinación de seguir impulsando la innovación, la sostenibilidad y la competitividad global del sector", ha zanjado la AEC.