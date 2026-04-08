FVET lanza la campaña 'Ni un Minuto más' para sumar fuerzas y promover el cambio de modelo de gestión de las ITV

IMAGEN DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE - FVET

VALÈNCIA, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Federación Valenciana de Empresarios del Transporte y la Logística (FVET) ha lanzado la campaña 'Ni un Minuto más' con el objetivo de sumar apoyo empresarial y ciudadano al cambio de modelo de gestión de las ITV que reclaman porque es "un problema que trasciende a todos los valencianos".

La Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana, Propeller o la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (UATAE) se han sumado a la campaña que exige "una solución inmediata a los problemas que arrastra el servicio de ITV desde su reversión a la gestión pública" y reclama "un modelo adaptado a la realidad del transporte profesional y ágil para todos", según ha informado la Federación en un comunicado.

FVET ha lanzado esta campaña con la que pretenden "visibilizar el hartazgo generalizado ante una situación sin precedentes y exigir de forma unánime a la Generalitat la aplicación de soluciones antes de la llegada del verano, el momento más crítico del año".

Entre los problemas, FVET enumera ausencia de citas a dos meses vista, escasez de líneas especializadas, horarios inflexibles y precios elevados. "Esta es la fotografía de la ITV valenciana, un modelo que lejos de adaptarse a la realidad social y empresarial, se aleja cada vez más de las necesidades de profesionales y particulares de los valencianos", denuncia la entidad.

Ante el llamamiento de los transportistas y "dada la gravedad de la situación", se han sumado a la campaña asociaciones ciudadanas y empresariales, empresas particulares y ciudadanos. Según señala Carlos Prades, presidente de FVET, "los días festivos de Semana Santa y Pascua han empeorado todavía más si cabe una situación insostenible en la que conseguir cita para la revisión obligatoria del vehículo particular o profesional es prácticamente imposible".

El lanzamiento de la campaña 'Ni un Minuto más' se produce "tras más de un año de advertencias, propuestas y reclamaciones del sector del transporte por la parálisis del servicio y el agravio que supone para los valencianos".

"Un problema que viene de lejos y que tras la reversión a la gestión pública se ha agravado con esperas que superan las ocho semanas para conseguir cita en el caso de vehículos pesados", ha insistido Prades.

Desde FVET se reclama la adopción de un modelo "realista y operativo", como el que aplican comunidades autónomas vecinas como Murcia o Castilla-La Mancha, "donde el sistema de concesión o gestión privada permite una mayor agilidad, adaptación horaria y disponibilidad para vehículos industriales".

A su juicio, el modelo actual en la Comunitat Valenciana "no ha logrado resolver los problemas heredados ni atender adecuadamente las particularidades del transporte profesional". Por ello, la Federación y sus socios en 'Ni un Minuto más' consideran "imprescindible" una reforma "en profundidad" y animan a todas la entidades, empresas, asociaciones y ciudadanos a sumarse a este llamamiento en https://fvet.es/index.php/ni-un-minuto-mas/.

SIN FECHAS EFECTIVAS

Prades ha recalcado que en el mes de marzo la Generalitat anunció la contratación de 73 nuevos trabajadores para las ITV valencianas y la apertura de tres nuevas estaciones provisionales pero "todavía no hay fecha efectiva para la ampliación de plantilla ni tampoco para el funcionamiento de las nuevas estaciones". Asimismo, denuncia que es "totalmente falso que se vayan a abrir tres ITV provisionales más, una de ellas, la de Torrent, sustituye a la de Riba-roja".

Asimismo, Prades ha puesto de manifiesto que, según la información de la que disponen, "ninguna de las tres estaciones provisionales anunciadas dispondrá de línea específica para la revisión de vehículos pesados" y advierte de que el "malestar" del sector es "generalizado" porque las estaciones valencianas "han dejado de ser una opción real para las empresas valencianas, que optan por deslocalizar sus revisiones a comunidades limítrofes".

PARALIZACIÓN DE VEHÍCULOS

Desde la Federación se alerta de que cada semana se paralizan vehículos por no poder pasar la revisión técnica, lo que implica "perjuicios económicos, retrasos en las rutas y exposición a sanciones". Según añade Prades, "el sistema actual no está preparado para atender a los vehículos industriales. No podemos seguir dependiendo de otras comunidades autónomas para un servicio básico que deberíamos tener operativo en nuestro territorio".

Una de las principales quejas del sector es la falta de estaciones de revisión y de personal cualificado para revisar vehículos pesados, así como la escasa presencia de líneas técnicas específicas para este tipo de flota. A esto se suma la eliminación de horarios adaptados, como la franja de 6:00 a 7:00 horas, "y la imposición del sistema de cita previa cerrada, que no se adapta a la operativa real del transporte profesional, especialmente en internacional".

FVET también denuncia que la Comunitat Valenciana mantiene uno de los precios "más elevados" de España en la revisión ITV para vehículos pesados, situándose solo por detrás de Andalucía. A pesar de ello, la prestación del servicio es deficiente y carece de criterios técnicos adecuados para valorar correctamente elementos específicos del vehículo industrial, como la prueba de frenado en carga.

"Pagamos más que en otras comunidades por un servicio menos eficaz, más lento y que genera incertidumbre. No se puede exigir cumplimiento a un sector si no se garantiza un acceso ágil al sistema", ha aseverado el presidente de FVET.