La Gala Festers d'Alacant vuelve el 20 de noviembre al Teatro Principal después de seis años

ALICANTE, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La XIX Gala Festers d'Alacant se celebrará el jueves 20 de noviembre en el Teatro Principal de Alicante, donde regresará después de seis años, según ha anunciado este martes la concejala de Fiestas, Cristina Cutanda.

El plazo de presentación de candidaturas en las categorías individual y colectiva de Hogueras, Semana Santa, Moros y Cristianos, Fiestas en Barrios y Partidas y Tradicionales finaliza el miércoles 22 de octubre. En esa gala se entregará también el premio José Ángel Guirao, competencia exclusiva del Ayuntamiento de Alicante.

Cutanda ha destacado que "esta gala, ya perfectamente consolidada en el calendario, supone un sencillo homenaje para reconocer la labor de aquellos que trabajan altruistamente por las fiestas y Alicante". "Esperamos la máxima participación de todos los festeros y entidades en esta nueva edición", ha apuntado en un comunicado.

La "trayectoria" de las personas o colectivos nominados y la consecución "de un hito o un hecho reciente de relevancia" serán algunos de los elementos que tendrán que valorar los integrantes del jurado a la hora de emitir su fallo.

Dicho jurado estará compuesto por concejales del Ayuntamiento de Alicante, representantes de las distintas fiestas de la ciudad, con presencia en la gala, y dos personas con "reconocida trayectoria" en el ámbito festero alicantino.

PREMIOS Y CANDIDATURAS

Los premios consistirán en un trofeo artístico por cada categoría y modalidad. Las candidaturas, sin que se establezca un número máximo, podrán ser presentadas por la Concejalía de Fiestas y las federaciones y asociaciones festeras inscritas en el Registro de Sedes Festeras Tradicionales de Alicante.

A diferencia de las últimas ediciones, no se aceptarán candidaturas que propongan la concesión de premios a personas fallecidas. Las solicitudes se presentarán en la página web http://www.alicante.es/es/tramites/concurso-premis-festers-dalacant.

Los integrantes del jurado se reunirán por primera vez cuando acabe el plazo de presentación de candidaturas para analizarlas y decidir las finalistas. Serán un máximo de tres por cada una de las categorías y modalidad. En una segunda reunión, decidirá las ganadoras, que se harán públicas en el transcurso de la gala.

De esta forma, la Gala Festers d'Alacant regresa al Teatro Principal después de un paréntesis de seis años. La última vez fue en marzo de 2019. Dos años después la acogió, por vez primera, la plaza del Ayuntamiento, concretamente un 14 de noviembre, y fue un homenaje póstumo a los festeros fallecidos durante la pandemia de la covid-19. Ya en 2023, el 18 de noviembre, se trasladó, también por primera ocasión, al Auditorio de la Diputación de Alicante (ADDA).