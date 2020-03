Galiana: "Hay que quemar por la idiosincrasia de las fallas. No se pueden suspender para 2021"

Indica que se prevé la emisión de un decreto para "anular la ocupación del espacio público" porque "se anulan todos los actos"

VALÈNCIA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Cultura Festiva en el Ayuntamiento de València y presidente de la Junta Central Fallera (JCF), Carlos Galiana, ha descartado este miércoles la posibilidad, tras el aplazamiento de la celebración de las Fallas de 2020 por la crisis del coronavirus, de que los monumentos falleros se guarden para el ejercicio posterior y ha defendido la idea de quemarlas a lo largo de este año, cuando sea posible atendiendo a las recomendaciones de las autoridades sanitarias.

"Hay que quemar por la idiosincrasia de las fallas. No se pueden suspender para 2021", ha afirmado Galiana, que ha agregado que "el oficio de artista fallero" supone "hacer y quemar" los monumentos que son la "base" de estas fiestas. Asimismo, ha señalado que "aplazar a 2021" estas celebraciones conllevaría "un perjuicio enorme" y ha aseverado que espera y desea que la situación actual "no afecte a las Fallas de 2021". "El oficio de artista fallero no permite guardar las fallas para 2021", ha añadido.

En la misma línea, se ha expresado el alcalde, Joan Ribó, que ha resaltado que el consistorio trabajará para buscar "una alternativa viable" al desarrollo de las Fallas de 2020, procurando "el consenso con el mundo fallero y siguiendo las directrices de las autoridades sanitarias". "Barajaremos distintas alternativas", ha indicado, al tiempo que ha descartado "especular" con fechas "hasta no tener el visto bueno de las autoridades sanitarias".

Ribó y Galiana, que han descartado hacer coincidir las Fallas con la celebración de San Juan en junio, se han pronunciado de este modo en la rueda de prensa que han ofrecido junto a la vicealcaldesa de la ciudad, Sandra Góméz, tras el aplazamiento de las Fallas. Respecto a su celebración y a la nueva fecha de la 'cremà', el responsable de Cultura Festiva ha agregado que se deberá decidir cuándo "según lo que digan las autoridades sanitarias".

El edil ha manifestado que ahora se debe trabajar en cuestiones como la de ver qué se hace con los monumentos falleros que están en la calle y ha destacado que para ello se está trabajando ya con los artistas falleros, con quienes ha resaltado que se ha reunido el Ayuntamiento ya.

"Desmontar es complicado", ha aseverado Galiana, que ha apuntado además que los artistas falleros necesitan espacio en sus talleres para seguir trabajando con vistas ya a 2021 y para San Juan los que también construyen hogueras.

En esta línea, ha aludido a la posibilidad que se ha apuntado para que instalaciones de Feria Valencia se usen "como almacén temporal" de las fallas que no pueden ser guardadas en los talleres de sus creadores.

"Vamos a ir trabajando. Solo han pasado unas horas" desde el anuncio del aplazamiento, ha expuesto el concejal, que ha agregado que en la reunión con los artistas falleros se han buscado "soluciones para las --fallas-- plantadas y para las que no" con el fin de "ver qué se hace con ellas". "En la reunión con el gremio --de artistas falleros-- se han valorado todas las opciones. Las fallas no se desmontan y ya está. No hay una grúa que pone y quita" sin más, ha agregado.

El también presidente de la JCF ha avanzado que se llevará a cabo también un pleno extraordinario de esta entidad y una reunión extraordinaria con los presidentes de fallas para abordar estas y otras cuestiones.

Preguntado por la instalación de carpas en las calles y por la ocupación de calles, Carlos Galiana ha comentado que se ha hablado también con la Conselleria de Justicia para la emisión de un decreto que lleve a "anular la resolución de la ocupación del espacio público" dado que "se anulan las fallas y los actos festivos".

CANCELADAS LAS FALLAS "CON TODO LO QUE IMPLICA"

Asimismo, respecto a la actividad de los casales y a si será posible que se llevan a cabo en ellos cenas y reuniones relacionadas con la celebración de las Fallas, el concejal y presidente de la JCF ha destacado que "se han cancelado las Fallas con todo lo que implica".

Galiana ha declarado que "el derecho de reunión existe" pero ha insistido en que "se han anulado todos los actos de todas las comisiones de falla, no solo los oficiales". En este sentido, ha manifestado que se han "anulado todos los actos" y ha asegurado que "la contundencia de los informes dice todos los actos, de las comisiones incluídas".

El concejal ha indicado que unas horas después de haberse decidido el aplazamiento de las Fallas de 2020 queda "mucho trabajo por hacer y mucho por hablar" y ha considerado que es momento también de "cuidar mucho a la gente", en estos momentos "sobre todo, a los artistas falleros". "La base de la fiesta son las fallas, los artistas falleros. Hoy más que nunca nos hemos dado cuenta", ha dicho.

A su vez, ha señalado que el aplazamiento de la fiesta por la crisis del coronavirus ha llevado también a "redescubrir al resto de sectores económicos" que hay alrededor de las Fallas como el de la indumentaria, la floristería y la música, entre otros. Galiana ha instado a "contar con todos", también con el mundo fallero y los medios de comunicación, "para recomponerse y hacer lo que hacen las fallas, quemarse y renacer".

INFORMES SANITARIOS "CLAROS"

El edil ha expuesto al inicio de su comparecencia que "más que como político", hablaba "como fallero y presidente de todos los falleros" de València. Ha coincidido con Joan Ribó en afirmar que esta rueda de prensa ha sido la que "nadie" hubiera "querido celebrar" y ha asegurado que tras anunciar el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, el aplazamiento de las fiestas este miércoles por la noche, esta ha sido "larga, dura y triste".

"Los falleros nos movemos por sentimiento. Es el que nos hace trabajar todo el año para sacar a la calle el festival urbano más importante del mundo pero las medidas sanitarias, los informes sanitarios son claros" en este momento respecto a la evolución del coronavirus, ha afirmado, tras lo que ha apuntado en alusión a la salud de los ciudadanos que "lo primero es lo primero".

En esta línea, Carlos Galiana ha agregado que el colectivo fallero es "responsable y consciente" y ha manifestado que, en consecuencia, acatará las recomendaciones de las autoridades sanitarias.