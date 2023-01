Gamero se presentará a las primarias de Compromís para ser diputado en Les Corts por Valencia

VALÈNCIA, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario autonómico de Hacienda, Francesc Gamero, se presentará a las primarias de Compromís para ser diputado en Les Corts Valencianes.

Gamero, militante de Més (antiguo Bloc), ha anunciado este lunes su voluntad de presentarse a las primarias de Compromís a Les Corts para optar a formar parte de la candidatura de la coalición en su circunscripción, Valencia.

En un comunicado, el aspirante manifiesta que, tras haber desarrollado "importantes labores de gobierno" en el Botànic I y II, ha hecho "una reflexión personal, familiar y política, porque el nivel de exigencia y implicación personal es muy alto".

"Me siento con ganas y me gustaría seguir aportando mi capacidad de trabajo y formación, mi compromiso con el país y, ahora también, mi experiencia, primero en la campaña para revalidar el gobierno de progreso y, posteriormente, en un Botànic III, que me parece del todo necesario para consolidar las políticas transformadoras en marcha e iniciar las que quedan pendientes", asevera.

Es por eso que ha decidido presentarse a las primarias de Compromís a Les Corts, esperando contar con el apoyo de los militantes y simpatizantes de la coalición. Agradece así la confianza durante las dos últimas legislaturas y pide seguir recibiéndola en este proceso.

"En estos ocho años hemos hecho mucho, pero aún queda mucho por hacer --reivindica--. Más y mejores políticas que nos acerquen al País Valencià con el que soñamos: más libre, justo e igualitario, más próspero y verde y más nacionalmente valenciano".

Francesc Gamero Lluna (València, 1977) es licenciado en Derecho por la Universitat de València-Estudi General (premio extraordinario) y en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Funcionario de la Generalitat Valenciana, pertenece al cuerpo de técnicos superiores de la administración del Consell (A1).