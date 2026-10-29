Gandia recibe por primera vez una obra en depósito del Museo del Prado

Recepción del cuadro - AYUNTAMIENTO DE GANDIA

VALÈNCIA, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Gandia (Valencia) ha recibido por primera vez una obra en depósito del Museo Nacional del Prado. Se trata del cuadro San Francisco de Borja , una copia realizada hacia 1878 por el pintor Francisco Díaz Carreño con la técnica del óleo sobre lienzo, que ya se encuentra en el Museo de las Clarisas de la ciudad.

El alcalde de Gandía, José Manuel Prieto, ha destacado la relevancia de esta incorporación en el patrimonio cultural de la ciudad y ha subrayado la importancia de establecer una colaboración con una institución de referencia internacional como el Museo del Prado.

"Es importantísimo que el Prado esté en Gandía. Esto nos sitúa y nos referencia desde la Comunitat Valenciana. Hay muy pocas ciudades que tengan obras en depósito del Prado", ha señalado Prieto, quien ha expresado el deseo de que esta primera colaboración sea el inicio de una relación duradera entre ambas instituciones. "Gandia y El Prado, una alianza fuerte", ha afirmado.

La obra representa a san Francisco de Borja, "una de las figuras más relevantes de la historia de Gandia". IV duque de la ciudad y, posteriormente, general de la Compañía de Jesús, su trayectoria constituye una referencia fundamental del patrimonio histórico, cultural y religioso gandiense, recuerda el consistorio en un comunicado.

La responsable del Servicio de Depósitos del Museo del Prado, Luz Pérez, ha mostrado su satisfacción por el resultado de la colaboración y por la recuperación de una pieza que, hasta ahora, permanecía en los almacenes de la pinacoteca. La intervención ha permitido que el cuadro pueda exponerse y ser contemplado por la ciudadanía.

"En el Prado estamos muy contentos porque Gandia ha hecho posible la recuperación de esta obra, que estaba en los almacenes y que, de otra forma, no habría visto la luz. Ahora estará expuesta y todas las personas de la ciudad podrán verla", ha explicado Pérez, quien también ha manifestado el deseo de que ese depósito sea "el primero de muchos".

Por su parte, la concejala de Cultura, Balbina Sendra, ha destacado la importancia de que la obra pueda exponerse a Gandia, dada su vinculación histórica con san Francisco de Borja. El Ayuntamiento ha asumido los gastos de restauración y transporte para posibilitar su llegada a la ciudad.

Sendra ha explicado que la petición de la obra responde a la voluntad de recuperar y acercar al público piezas vinculadas a la historia local que, pese a formar parte de importantes colecciones, no se encuentran habitualmente expuestas. En este caso, la llegada del cuadro permite que una representación de una figura esencial para Gandía pueda contemplarse en la ciudad con la que mantiene una estrecha relación histórica.