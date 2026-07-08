Gandia reconoce el "acto heroico" de un vecino que rescató a una mujer atrapada en un incendio

Homenaje en el Ayuntamiento de Alzira - ALEX OLTRA

VALÈNCIA, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La localidad de Gandia (Valencia) ha reconocido el "acto heroico" de su vecino Cheikh Diagne, quien rescató a una mujer que había quedado atrapada en un incendio en el interior de su domicilio.

El alcalde, José Manuel Prieto, acompañado por las concejalas Liduvina Gil y Lydia Morant, ha recibido a Cheikh Diagne, quien acudió acompañado por su familia y amigos, para reconocer públicamente su actuación ejemplar durante el siniestro ocurrido el pasado 10 de junio en una vivienda de la ciudad.

Diagne fue el protagonista del rescate de una mujer que había quedado atrapada en el interior de su domicilio por las llamas. Gracias a su rápida intervención, la víctima pudo ser puesta a salvo. Según recoge el informe de la Policía Local, su actuación estuvo marcada por un "extraordinario altruismo y un valor cívico excepcional".

Durante el encuentro, el alcalde le trasladó personalmente el agradecimiento de toda la ciudad por un gesto, que calificó de "heroico". "Queríamos agradecer a Cheikh el gesto que tuvo. Se trata de una actitud heroica que merece ser reconocida por toda la ciudad. Cuando se encontró con una situación de peligro evidente, no dudó en actuar para ayudar a una persona que necesitaba auxilio. Su comportamiento representa los mejores valores de civismo, solidaridad y compromiso con los demás", afirmó Prieto.

El primer edil destacó además la vinculación de Diagne con Gandia, donde reside desde hace casi dos décadas y está "plenamente integrado en la sociedad gandiense".

"VALENTÍA Y GENEROSIDAD"

"Debemos sentirnos orgullosos de los gestos heroicos de nuestros ciudadanos y reconocer a quienes, como Cheikh, son capaces de actuar con valentía y generosidad ante situaciones extremas", añadió.

Por su parte, Cheikh Diagne agradeció el reconocimiento recibido y restó importancia a su actuación, asegurando que hizo lo que consideraba correcto en ese momento.

"Iba a recoger a mis hijos al colegio cuando vi lo que estaba ocurriendo. Escuché a la señora pedir ayuda y sentí que tenía que hacer algo. Actué como cualquier ciudadano habría hecho. Para mí era como si fuera mi propia madre. Lo importante es que todo salió bien", explicó.

Diagne también quiso agradecer el apoyo y las muestras de cariño recibidas, mostrando su satisfacción porque la intervención tuviera un desenlace positivo.