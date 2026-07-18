Gandía (UV) pide recursos para ofertar más plazas públicas de máster y ve "peligro" de brecha económica en el alumnado

El rector de la Universitat de València (UV), Juan Luis Gandía, en la entrevista con Europa Press. - ROBER SOLSONA/EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El rector de la Universitat de València (UV), Juan Luis Gandía, subraya la necesidad de que las universidades públicas cuenten con la financiación adecuada para poder ofertar más plazas, sobre todo en másteres habilitantes o profesionalizantes, ante el riesgo de que se abra una brecha económica entre el alumnado. "Si se rompe esa equidad, claro que hay un peligro".

Así lo advierte, en una entrevista concedida a Europa Press, el máximo responsable de la UV, quien, al ser cuestionado por su opinión acerca de si es posible que se produzca esta brecha entre estudiantes que puedan pagar una titulación en centros privados y los que no, responde: "Sí, se puede producir. De hecho, hay indicios para pensar que es probable que en parte esté ocurriendo ya".

La razón, argumenta, es que hay determinados másteres habilitantes o profesionalizantes en los que, como no hay plazas suficientes en la universidad pública al no tener la "capacidad estructural y, por tanto, financiera" para poder ampliar la oferta, aparece "automáticamente" en el lado del ámbito privado para que sea satisfecha.

"Esto en términos económicos estaría muy claro, pero en términos educativos pasa exactamente lo mismo. Por tanto, eso pasa necesariamente por que las universidades públicas podamos contar con los recursos apropiados y la financiación adecuada para poder ofertar un mayor volumen de plazas, sobre todo en esos posgrados que son habilitantes o profesionalizantes", ha insistido.

Gandía asevera que "desde el curso pasado por primera vez hay más estudiantes de posgrado en universidades privadas que en públicas". "En los grados ya hay uno de cada cuatro estudiantes universitarios de este país que está cursando estudios en universidades privadas y en el caso de los másteres es mayor al 50%. Más de uno de cada dos estudiantes están en las privadas", expone.

El rector pone de manifiesto que "si se rompe la equidad, claro que hay un peligro" y aboga por abordar la situación "desde la sensibilización directa y material explícita en los Presupuestos, especialmente de la Generalitat, para que sea consciente de que hay determinadas titulaciones por las que se tiene que dotar de los recursos adecuados a las universidades para que puedan aumentar su oferta". "Si no, --incide-- difícilmente nosotros podremos cumplir con nuestra función social y habrá falta de equidad".

DESPLEGAR PLAN PLURIANUAL DE FINANCIACIÓN

El rector, que cumple tres meses al frente de la Universitat, ha recordado que ya en su toma de posesión aprovechó para agradecer la aportación de la Generalitat en los últimos diez años y más teniendo en cuenta la falta financiación de la propia administración, pero también reivindicó que "hay que desplegar en su totalidad el Plan Plurianual de Financiación 2026-2029".

Esto es fundamental si lo que se pretende es "realmente realizar estrategias que tengan que ver tanto con nuevas titulaciones o potenciación o ampliación de oferta de las actuales", ya que "se requieren de otros fondos adicionales". En este punto se ha referido a la financiación por objetivos, "una cuestión muy importante" donde el equipo de Gandía "va a hacer todo lo posible para, con datos y con rigor, trasladar a la Generalitat esas necesidades que tenemos".

Interrogado por si cree que habrá una posición unitaria de las cinco universidades públicas de la Comunitat, que en el pasado han evidenciado alguna discrepancia, el catedrático de Economía Financiera y Contabilidad se ha declarado partidario, en el marco de la teoría de juegos, "de los juegos cooperativos, no de los juegos de suma cero".

"Porque el juego de suma cero --ha argumentado-- al final lo que lleva es a ineficiencias para el conjunto y a situaciones en las que generalmente todos salen perdiendo, excepto el que sale ganando. A mí lo que me importa es el funcionamiento del sistema universitario en conjunto, aunque, obviamente, también he de pensar en mi propia universidad".

Ha puesto como ejemplo de las bondades de esta unión el año 2014, cuando hubo que negociar un convenio de deuda con la Generalitat, que debía un montante de casi 900 millones de euros a las instituciones educativas.

Para Gandía, "ninguna universidad debería posicionarse por encima de ninguna otra universidad", pero eso no quiere decir que "no seamos diferenciales y que tengamos que tener diferencias". "Precisamente por eso, las tenemos que poner de manifiesto y conseguir trasladarlas a la Generalitat para que también entienda que juntos vamos a conseguir mucho más o, incluso, podemos no conseguir nada si no vamos juntos".

Por otra parte, sobre el endurecimiento de los requisitos para la autorización de nuevos centros privados por parte del Gobierno y las declaraciones de la ministra Diana Morant, sobre la existencia de "universidades de garaje", el rector Gandía ha comentado que "una universidad, y hay un consenso normativo y académico y lógico, es un centro de educación superior que tiene tres misiones fundamentales: generar conocimiento, transmitir ese conocimiento y transferir ese conocimiento".

"Si hay alguna universidad que no está cumpliendo alguna de esas misiones, en mi opinión no está cumpliendo lo que es como universidad y ahí sí coincido en que la administración del Estado y la autonómica también deben de preservar que se cumplan esos requisitos", ha manifestado.

Aquí ha razonado que, aunque se trate de una universidad privada, hay que velar por ese cumplimiento, ya que sus egresados tienen un título oficial y van a poder ejercer una profesión. "Y ahí sí que se está produciendo una competencia real", ha remachado.

Preguntado por el hecho de que la Universidad CEU Cardenal Herrera abrirá en septiembre el Grado en Medicina en su campus de Elche (Alicante), Juan Luis Gandía ha señalado: "Si esta universidad ha decidido en ese contexto y la Generalitat ha asumido esta ampliación, entiendo que está cumpliendo los requisitos que en su caso se derivan de este tipo de actuación".

Por último, el rector afirma que "nunca debemos perder de vista la importancia y la relevancia que tiene la universidad pública para el contexto del futuro de cualquier país y, en este caso, de nuestra comunidad autónoma". Por ello, "todo lo que sea el gasto público en educación hay que entenderlo como una inversión en todos los niveles".