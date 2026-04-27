Garamendi reprocha la falta de diálogo social del Gobierno y que legisle con "ordenanzas como en la época de Franco"

Archivo - El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, en una imagen de archivo - Álex Zea - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha criticado que la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, vaya a presentar este martes la reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales sin que se haya abordado a través del diálogo social.

"Ya no hay proyectos de ley, ya no hay reales decretos ley y ahora son reales órdenes, es decir, ordenanzas como en la época de Franco", ha lamentado, en declaraciones a los medios después de participar en València en el desayuno informativo de Forum Europa Tribuna Mediterránea con el presidente de la CEV, Vicente Lafuente.

Garamendi ha criticado, preguntado por su opinión sobre la reforma, que no la conoce porque "la vicepresidenta últimamente presenta cosas sin pasarlas previamente por el diálogo social", por tanto no sé qué va a presentar.

El presidente de la patronal ha comentado que ya están "acostumbrados" y que "cada día es una nueva". "Mañana nos enteraremos de lo que va", ha dicho.

Al mismo tiempo, ha reclamado que "no se puede mezclar la política con las cosas de comer, en este caso desde el punto de vista de la empresa". "Lo que reclamamos y demandamos simplemente es diálogo social", ha subrayado.

Garamendi ha remarcado que "lo que se debe hacer siempre y se ha hecho es contar con los agentes sociales y, que yo sepa y lo dice la propia Organización Federal de Trabajo, los empresarios también somos parte importante de este diálogo social y de hecho estamos en el articulo 7 de la Constitución".