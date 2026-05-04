García Montero: "Las dificultades deben invitarnos a buscar segundas oportunidades, más que cinismo o renuncia"

El escritor y director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, durante una entrevista con Europa Press con motivo de la presentación de su nueva novela ‘La mejor edad’ - Jesús Hellín - Europa Press

VALÈNCIA 4 May. (EUROPA PRESS) -

El escritor granadino y director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, ha reivindicado este lunes, en la presentación de su libro 'La Mejor Edad' en la Fira del Llibre de València, que "las dificultades en la vida, más que invitarnos al cinismo, a la renuncia, nos tienen que invitar a buscar segundas oportunidades".

García Montero y Luz Gabás son dos de los autores que han dado a conocer sus últimos trabajos en la 61 edición de la Fira del Llibre en los Jardines de Viveros de València, detalla la organización del certamen.

En 'La Mejor Edad', García Montero reflexiona sobre las segundas oportunidades. Un presidiario que ha rehecho su vida y el juez que lo condenó a la cárcel en 1975 se reencuentran varios años después, dando pie a una historia de viejas heridas y segundas oportunidades.

"Los dos establecen una conversación donde analizan su relación, su desarrollo, su destino a lo largo de los últimos 50 años que tienen que ver con los 50 años de la España que hemos vivido después de la muerte de Franco", ha explicado el autor.

García Montero, escritor con multitud de galardones entre los que destaca el Premio Nacional de Poesía en 1995, ha indicado que uno de los detonantes para contar esta historia fue, hace años, la petición de procesamiento a Pinochet por el principio de Justicia Universal, porque se sintió "muy orgulloso de lo que había cambiado España en esos años transcurridos desde la Dictadura".

"Y también hay otros detonantes que tienen que ver con la enfermedad, con los cuidados, con las historias difíciles personales que tienen que superarse a través de las segundas oportunidades. Las dificultades en la vida, más que invitarnos al cinismo, a la renuncia, nos tienen que invitar a buscar segundas oportunidades", ha agregado.

LA NOBLEZA DEL CORAZÓN EN UN MUNDO HOSTIL

Por su parte, en 'Corazón de Oro', Luz Gabás se ambienta en la California de 1849, en el Estados Unidos decimonónico en pleno auge de la fiebre del oro, a la que miles de hombres acuden atraídos por la promesa de riqueza. Un joven español emprende un arduo viaje desde su pueblo natal en el Pirineo oscense con la esperanza de alcanzar el sueño americano.

"'Corazón de Oro' es una aventura, es una epopeya, es una historia de amistad, de amor, una gran historia de amor --ha explicado la escritora oscense--, es la transformación de un territorio hispano, como fue California, a un territorio estadounidense a mediados del siglo XIX. Y es sobre todo el viaje vital de un joven con un corazón de oro".

Gabás --consiguió el Premio Planeta con 'Lejos en Luisiana', en 2022, aunque probablemente su trabajo más conocido sea 'Palmeras en la Nieve', su primera novela, que fue llevada al cine-- ha querido, con esta historia, contestar a la pregunta de si "es posible conservar la nobleza del corazón cuando el mundo que te rodea es completamente hostil".

Los dos autores han demostrado un potente poder de convocatoria, congregando a sus fieles en ambas presentaciones. Un magnetismo que se ha trasladado a nutridas colas para conseguir sus firmas.

Otra de las autoras que ha presentado novedades en la Fira del Llibre es Roser Cabrera, en su caso el trabajo 'Del Bancal al Setrill: Estudi Etnolingüístic de l'Oli i l'Olivera', publicado gracias a la Diputació de València, en el que hace un trabajo ingente, iniciado en los años 70, sobre la evolución del cultivo del olivo y su importancia en la cultura, costumbres y lenguaje.

"Como empecé esta labor en los años 70, tuve la suerte de escuchar y aprender un montón de términos que se han perdido", ha explicado Cabrera, cuya publicación permite "hacer un paralelismo claro entre los cambios sociales y la propia evolución de la relación entre la sociedad y el cultivo y procesamiento del aceite".