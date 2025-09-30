Gastro Cinema presenta "novedades" de su próxima edición este viernes en Alicante Gastronómica

ALICANTE, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Gastro Cinema ha anunciado que presentará "novedades" de su próxima edición este viernes a las 13.30 horas en la feria Alicante Gastronómica en el espacio 'Lo mejor de la gastronomía'. Después de la puesta de largo, se podrá degustar un "delicioso" arroz del restaurante Poniente en colaboración con la Asociación de Restaurantes de Alicante (ARA).

El evento, que combina cine y gastronomía, se celebrará del 18 al 23 de octubre y cuenta con la colaboración de la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Alicante, la Diputación de Alicante, Mercalicante, Aguas de Alicante, ARA, APHA y otras empresas.

La presencia de Gastro Cinema en Alicante Gastronómica seguirá el sábado a las 18.00 horas en el auditorio de Fira Alacant con un ciclo dedicado a "celebrar el talento, la creatividad la pasión de los últimos chefs homenajeados en el evento", según ha informado la organización del certamen en un comunicado.

En este ciclo, a través de una selección de cinco documentales, el espectador "se adentrará en la trayectoria y la filosofía culinaria de grandes referentes de la gastronomía que han dejado una huella imborrable" en las mesas y en la cultura.

En este recorrido audiovisual se podrá conocer "de cerca" a María José San Román, Susi Díaz, Maricarmen Vélez, Dani Frías y Cristina Figueira, cinco figuras "imprescindibles" y cuya labor "no solo ha engrandecido la cocina, sino que también ha contribuido a difundir la riqueza del territorio, los productos locales y la innovación constante".

Así, cada documental es "un homenaje al esfuerzo, la sensibilidad y el compromiso de estos chefs, verdaderos embajadores de una gastronomía que emociona, inspira y trasciende más allá de los fogones". La entrada será libre, pero limitada al aforo.

Por su parte, el director de Gastro Cinema, Vicente Seva, ha agradecido a Alicante Gastronómica y a su directora, Gema Amor, "la oportunidad de dar a conocer el evento en la que es una de las citas más importantes del sector en el país".

En la misma línea, Amor ha indicado que desde la organización están "encantados" de acoger la proyección de Gastro Cinema porque "viene a enriquecer la programación con cultura, arte y una fusión perfecta de gastronomía y cine, además de con cinco grandes maestros de la gastronomía".