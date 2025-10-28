Gastrónoma cierra "la mejor edición" de su historia al crecer un 25% en superficie, expositores y visitantes

La consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Marián Cano, ha visitado la 10ª edición de Gastrónoma - GVA

VALÈNCIA, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La feria Gastrónoma 2025 ha cerrado este martes las puertas de su décima edición con un "éxito abrumador" en la que es "la mejor edición" de su historia, ya que ha crecido "alrededor de un 25 por ciento" en superficie, expositores y visitantes.

El director del certamen, Alejandro Roda, ha resaltado que "los pasillos llenos, los stands activos de principio a fin y la calidad del público profesional confirman que Gastrónoma es el punto de encuentro del sector", ha indicado Feria Valencia en un comunicado.

Con diez escenarios y siete zonas experienciales, Gastrónoma ha vuelto a ser un espacio de formación y aprendizaje. Los profesionales han podido ver las novedades del sector y los visitantes gourmet --especialmente el domingo-- han disfrutado de experiencias inmersivas que les han permitido sentirse dentro de un obrador, una barra o una sala.

La cantera del sector también ha tenido un papel protagonista y el cartel de ponentes de esta edición ha querido poner el foco en lo que está por venir.

Entre los momentos más destacados de este martes, el cocinero Julius Bienert, del restaurante Bacai (Valencia) y rostro conocido de Canal Cocina, ha ofrecido una ponencia sobre el primer restaurante gestionado por inteligencia artificial, donde las reservas se organizan en función de las preferencias, intolerancias y hábitos de los clientes. Una charla que ha abierto el debate sobre la tecnología aplicada a la experiencia gastronómica.

El programa también ha incluido experiencias como la cata de Champagnes Históricos dirigida por Enrique Mateo, un paseo sensorial por la historia de las burbujas, o la cata de sake y salazones, que fusionó tradición japonesa y producto mediterráneo en un ejercicio de sutileza y conocimiento.

El certamen ha reunido también a asociaciones, gremios, denominaciones de origen y colectivos sectoriales, en "una suma coral que refuerza el papel de Gastrónoma como foro transversal del ecosistema gastronómico".

Además, la feria ha acogido la gran final del MMACE - Mejor Maestro Artesano Chocolatero de España, considerado el campeonato más prestigioso del sector. Tras más de 20 horas de competición, el certamen ha coronado a Albert Daví como ganador gracias a una espectacular escultura de chocolate que "impresionó por su equilibrio técnico, su creatividad y su ejecución impecable".

GASTRONOMÍA COMO "MOTOR TURÍSTICO Y ECONÓMICO"

A la feria también ha asistido la consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Marián Cano, quien ha ensalzado el papel de la gastronomía como "motor turístico y económico" de la Comunitat Valenciana en la décima edición de Gastrónoma, la feria gastronómica del Mediterráneo.

Cano ha estado acompañada por el conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, y ambos han realizado un recorrido por la zona expositiva de Gastrónoma y visitado los principales estands, según ha informado la administración autonómica en un comunicado.

En este contexto, la consellera ha subrayado que Gastrónoma, que cuenta con el respaldo de la Generalitat, "ha vuelto a demostrar el enorme potencial de nuestra tierra como referente gastronómico", ya que ha superado en esta edición el número de visitantes, expositores y actividades.

"Han sido jornadas intensas, llenas de intercambio de ideas, de creatividad y de orgullo por mostrar al mundo todo lo que la Comunitat Valenciana puede aportar al universo gastronómico", ha afirmado.

La titular de Turismo ha destacado que esta cita ha reunido a profesionales del sector, productores, cocineros, estudiantes y público general "en un espacio que ha permitido compartir conocimiento, descubrir nuevas propuestas y poner en valor lo que nos hace únicos: la calidad de nuestros productos de cercanía, la tradición mediterránea y el talento que hay detrás de cada elaboración".

Asimismo, Cano ha resaltado la importancia de la sostenibilidad, la innovación y el respeto al producto local como ejes de la feria. Y ha reiterado: "Desde la Generalitat, queremos agradecer la participación de todas las personas, entidades y empresas que han contribuido al éxito de esta edición. Gastrónoma es cada vez más un punto de encuentro para seguir construyendo un sector más fuerte, más conectado y comprometido con su entorno".

La consellera ha resaltado que la cocina es "cultura, identidad, innovación y experiencia", al mismo tiempo que ha reivindicado la gastronomía como "una de las principales marcas de la Comunitat Valenciana en el mundo".

Por último, Cano ha otorgado el reconocimiento 'Embajador de L'Exquisit Mediterrani' al cocinero internacional, Lenin Busquets (EE. UU.), por su labor en la difusión de la gastronomía valenciana en el mundo. Otros galardonados en esta edición del certamen han sido Ligia Santos (Portugal) y Dominik Utassy (Austria).

UNA EDICIÓN CON LA MIRADA PUESTA EN EL FUTURO

Gastrónoma 2025, bajo el lema 'neXt', ha puesto el foco en las nuevas generaciones, las tendencias emergentes y las nuevas formas de entender la cocina, con una apuesta por el futuro de la gastronomía que se alinea con la visión de Turisme Comunitat Valenciana: "una gastronomía en constante evolución, sostenible y con proyección internacional".

En esta décima edición, L'Exquisit Mediterrani ha vuelto a presidir el espacio Cocina Central de Gastrónoma, escenario de ponencias, demostraciones y 'showcookings' de chefs de reconocido prestigio. Como novedad, esta edición ha contado por primera vez con la participación de empresas del programa CreaTurisme, iniciativa que impulsa el turismo experiencial en la Comunitat Valenciana.

Diez empresas de la provincia de Valencia han presentado rutas, productos y experiencias "que fusionan territorio, tradición y sabor, reflejando el compromiso del sector con la innovación y la sostenibilidad".