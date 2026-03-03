Gene y Hoodoo Gurus se suman a la "constelación" del Visor Fest 2026

Hoodoo Gurus - CHRISTOPHER FERGUSON.

VALÈNCIA, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El festival Visor Fest 2026, que se celebrará los días 25 y 26 de septiembre en La Marina de València, continúa expandiendo su "constelación" con la incorporación de Gene, en "su único concierto en España este año", y los australianos Hoodoo Gurus, "referentes indiscutibles del rock alternativo".

Así lo ha anunciado la organización del evento, que ya dio a conocer la participación de Ocean Colour Scene (celebrando el 30º aniversario de su emblemático álbum Moseley Shoals), RIDE, New Model Army y The Wannadies.

Visor Fest "sigue construyendo un cartel coherente con su identidad: artistas con legado y presente, canciones que forman parte de la memoria colectiva y directos concebidos para disfrutarse sin interrupciones, con sonido impecable y cercanía real entre banda y público", explican sus impulsores en un comunicado.

Formados en Londres en 1993 por Martin Rossiter, Steve Mason, Kevin Miles y Matt James, Gene fueron una de las bandas más elegantes e intensas del panorama británico de los noventa. Inspirados por la sensibilidad melódica de The Smiths y la actitud clásica de The Faces, construyeron un repertorio donde la épica emocional y la introspección convivían con naturalidad.

Su debut, 'Olympian' (1995), alcanzó el número 8 en Reino Unido y se convirtió rápidamente en un disco de referencia, con la canción que da título al álbum convertida en himno generacional. A lo largo de su trayectoria publicaron cuatro álbumes de estudio y lograron diez Top 40 en las listas británicas, consolidando una base de seguidores fiel y apasionada.

Tras 21 años alejados de los escenarios, Gene regresaron recientemente con conciertos agotados en ciudades como Leeds, Sheffield o el Hammersmith Apollo de Londres, demostrando que su legado no solo permanece intacto, sino que ha ganado peso con el tiempo.

Por su parte, Hoodoo Gurus ocupan un lugar singular en la historia del rock australiano e internacional. Formados en 1981 por miembros de influyentes bandas punk de los años 70, supieron combinar la crudeza del garage rock con una inteligencia pop afilada y una pasión declarada por el rock clásico.

Su carta de presentación, 'Stoneage Romeos', marcó un antes y un después, alcanzando el número uno en las listas universitarias alternativas de Estados Unidos. Le siguieron discos como Mars Needs Guitars!, Blow Your Cool! o Magnum Cum Louder, consolidando su presencia internacional y dejando clásicos como "What's My Scene", "Like Wow - Wipeout!" o "Come Anytime".

Con diez álbumes Top 20 en Australia, nueve singles Top 40 y múltiples certificaciones de platino, Hoodoo Gurus han mantenido durante más de cuatro décadas una reputación intacta como una de las bandas más sólidas y vibrantes en directo. Inducidos al ARIA Hall of Fame en 2007, continúan demostrando que su energía pertenece plenamente al presente.