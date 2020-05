El General de València se suma a una investigación internacional para descubrir variaciones genéticas en Covid-19

VALÈNCIA, 1 May. (EUROPA PRESS) -

El Hospital General Universitario de València, a través de su Fundación de Investigación, se suma a una investigación internacional con el objetivo de descubrir los errores genéticos de la inmunidad, frecuentes o raros, que puedan explicar la forma severa de la enfermedad por COVID-19 en individuos previamente sanos, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

Desde el 1 de abril forma parte de este consorcio internacional, siendo uno de los primeros centros a nivel nacional en unirse y el primero de la Comunitat Valenciana.

"El estudio tiene como objetivo responder al por qué determinadas personas sanas y sin enfermedades desarrollan la forma más grave de la enfermedad, explican Carolina Soledad Romero y Mayte Ballester, ambas especialistas del servicio de Anestesiología y Reanimación y Tratamiento del Dolor (SARTD) y coordinadoras de este proyecto en el Hospital General de Valencia.

Por otro lado, el estudio pretende encontrar las variaciones monogénicas que hacen que determinadas personas sean resistentes a la infección SARS-CoV2 independientemente de la exposición repetida.

Se trata de una ambiciosa investigación internacional con representación en todos los continentes y que agrupa a los principales centros de referencia de diferentes países. "Por lo tanto, este estudio dispondrá de la mayor colección de muestras de pacientes afectados por la enfermedad y la muestra más representativa", añaden.

El Hospital General Universitario de Valencia es el que mayor población asignada tiene de toda la Comunitat Valenciana y el que mayor porcentaje de pacientes por COVID-19 ha atendido tanto en salas de hospitalización como en la UCI.

Asimismo, el General de Valencia tiene una consolidada trayectoria en investigación biomédica. El Servicio de Anestesiología, Reanimación y Tratamiento del Dolor (SARTD) conjuntamente con el Biobanco ha venido desarrollando diferentes estudios de expresión genómica en pacientes con dolor crónico, habiendo conseguido una Beca FIS del Instituto de Salud Carlos III, y una publicación en revista internacional de alto factor de impacto, explica José De Andrés, jefe de dicho Servicio.

La Universidad de Rockefeller, en Nueva York, es la encargada de la financiación de este estudio que lleva por nombre 'The COVID Human Genetic Effort' y cuyo comité ejecutivo está formado por representantes de hospitales y universidades de veintiocho países.

Asimismo, participan otras instituciones de más de diez países como la Escuela de Medicina de Yale, la UCLA, la Universidad de Washington, la universidad de Antioquía (Colombia), el Hospital Pequeño Principe (Brasil), el Imperial College of London (Inglaterra), el hospital Vall d*Hebron (España), Tel-aviv Sourasky Medical Center (Israel), Imagine Institut des Maladies Génétiques (Francia), Ospedale San Rafaelle (Italia), Garvan Institute of Medical Research (Australia), Tokyo Medical and Dental University (Japón), Shanghai Public Health Clinical Center (China) y Mohammed Bin Rashid University of Medicine and Health Sciences, Dubai (Emiratos Árabes Unidos).

Las muestras de pacientes del Hospital General de València, almacenadas en el Biobanco de dicho hospital, se enviarán al centro de secuenciación Instituto Imagine de Enfermedades Genéticas en París. "Se incluyen pacientes que ingresan en UCI, con diagnóstico de distrés respiratorio y que no tienen enfermedades concomitantes que puedan explicar la enfermedad y que son jóvenes, con una media de edad de 50 años", añade la doctora Romero.

Se ha solicitado la colaboración del resto de biobancos de la Comunitat Valenciana para conseguir la mayor colección de muestras para esta investigación internacional.