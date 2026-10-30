La Generalitat abre una consulta a la comunidad investigadora para elaborar el Plan de Ciencia y Emprendimiento

La Generalitat Valenciana abre una consulta a la comunidad investigadora para elaborar el Plan de Ciencia, Innovación y Emprendimiento - GVA

VALÈNCIA, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat ha abierto una consulta dirigida a la comunidad científica e investigadora de la Comunitat Valenciana para incorporar sus aportaciones a la elaboración del Plan de Ciencia, Innovación y Emprendimiento Científico 2027-2030.

La iniciativa, coordinada por la Dirección General de Ciencia e Investigación, implica a tres departamentos del Consell: la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades, la Conselleria de Sanidad y la Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, explica la administración autonómica.

El cuestionario ya está disponible y permanecerá abierto hasta el viernes 6 de noviembre. A través de él, el personal investigador puede trasladar sus valoraciones, necesidades y propuestas para orientar las actuaciones del futuro Plan hacia las prioridades del sistema valenciano de investigación.

La implicación de las tres conselleries responde al carácter transversal de un Plan que abarca la investigación, la salud y la innovación en el tejido productivo. Con esta consulta, la Generalitat busca contar con la experiencia de quienes desarrollan su actividad en el ámbito científico para identificar los retos del sistema y definir las medidas que marcarán la política de ciencia, innovación y emprendimiento científico en los próximos años.

El cuestionario da continuidad al Focus Day dedicado al Plan de Ciencia e Innovación, celebrado el pasado mes de marzo, y complementa las aportaciones recogidas en aquella jornada. La información obtenida servirá para cerrar la versión final del documento.

La participación de la comunidad investigadora permitirá contrastar las propuestas y enriquecer el Plan con una visión plural del sistema científico valenciano. El objetivo es construir una hoja de ruta compartida que refuerce la investigación y conecte la generación de conocimiento con la innovación y el emprendimiento científico.

Los resultados del proceso participativo previo y su resumen ejecutivo están disponibles en la página web de la Dirección General de Ciencia e Investigación, donde también puede consultarse información adicional sobre esta iniciativa.