La Generalitat abre un expediente de sanción por la exhibición de símbolos franquistas el 12 de octubre

La Ley de Memoria Democrática prevé multas de entre 2.001 y 10.000 euros por la "exaltación de la sublevación militar o del franquismo"

VALÈNCIA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Participación, Transparencia, Cooperación y Calitat Democratica, Rosa Pérez Garijo, ha anunciado en el pleno de Les Corts la apertura de un expediente de sanción por la exhibición de símbolos franquistas durante la manifestación celebrada el pasado 12 de octubre en el barrio de Benimaclet en la ciudad de València.

El inicio de las actuaciones se produce después de la denuncia presentada el 23 de noviembre en la Conselleria por la Coordinadora de Asociaciones por la Memoria Democrática del País Valencià en la que expone que los participantes en la manifestación exhibieron simbología nazi, la bandera española con el escudo franquista, la bandera de la falange, saludos fascistas y antorchas, ha explicado la consellera en respuesta parlamentaria a la diputada de Unides Podem, Estefanía Blanes.

La denuncia sostiene que estos actos son contrarios a la prohibición de exhibir públicamente escudos, insignias, placas y otros objetos en la vía pública realizados en conmemoración, exaltación o enaltecimiento individual o colectivo de la sublevación militar de 1936 y del franquismo, de sus dirigentes o de las organizaciones que sustentaron el régimen dictatorial como contrarios a la memoria democrática y a la dignidad de las víctimas.

Así, se solicita en el escrito la aplicación de los artículos 39 y 40 y el régimen sancionador de la Ley 4/2017, de 10 de noviembre de la Generalitat, de Memoria Democrática y por la Convivencia de la Comunitat Valenciana contra 6 personas que se han podido identificar gracias a la colaboración vecinal y los colectivos antifascistas.

La Conselleria también requirió a la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana documentación recabada por la policía durante la manifestación. Las fotografías remitidas por la Delegación del Gobierno concuerdan con las imágenes aportadas en la denuncia.

Todas las pruebas suponen "indicios sufucientes" para actuar contra 3 de los participantes en la manifestación por unos hechos que pueden ser susceptibles de la infracción de tipificada en el art 61 de la Ley de Memoria Democrática y por la convivencia de la Comunitat Valenciana, al tratarse de actos contrarios a la memoria democrática y a la dignidad de las victimas de conformidad con los artículos 39 y 40 del citado texto legal. La norma prevé multas de entre 2.001 y 10.000 euros.

Pérez Garijo ha asegurado en su intervención en las Corts Valencianes que la apertura del expediente "supone la aplicación de la ley, una obligación de todas las administraciones".

Pérez Garijo ha recordado que "lo que ha pasado en este país es impensable en otros países como Alemania; después de 40 de dictadura, que suponen la época más oscura de nuestra historia, hemos soportado 40 años más la exaltación de esa época por parte de los que nos quieren sin derechos y sin libertad.

"El fascismo no es una ideología; es una forma de opresión que hay que combatir con todas las herramientas legales", ha aseverado. "No olvidemos que no se puede defender la democracia sin ser antifascista, porque el fascismo es lo contrario al derecho y a las libertades", ha subrayado.