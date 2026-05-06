La Generalitat activa una Estrategia "rigurosa y eficaz" para combatir la trata de mujeres y reparar a las víctimas

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VALÈNCIA, 6 May. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero, ha presentado este miércoles la I Estrategia Valenciana contra la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual en la Comunitat Valenciana 2026-2027 y ha destacado que, con la puesta en marcha de este programa, el Consell "ofrece respuestas, recursos y soluciones", ya que se dota a la Comunitat Valenciana de una hoja de ruta "clara, rigurosa y eficaz para prevenir, detectar, proteger, asistir y reparar a las víctimas".

La vicepresidenta ha manifestado que esta iniciativa responde al compromiso de la Generalitat con la protección de los derechos de las mujeres y las niñas, y con la construcción de una sociedad "más justa, más segura y libre". Así lo ha subrayado durante el acto de presentación en el que ha estado acompañada por la secretaria autonómica de Igualdad, Asunción Quinzá, el comisionado para la Lucha contra la Violencia sobre la Mujer, Felipe del Baño. También han asistido representantes de las entidades participantes en el Programa Alba y las organizaciones que han colaborado en la elaboración de la estrategia, ha apuntado la Generalitat en un comunicado.

Durante el evento, ha tenido lugar una mesa informativa en la que han intervenido Alicia Marín, asesora jurídica del Programa Alba; Rocío Mora, directora de APRAM; y Estefanía García, teniente jefa del área de delitos contra las personas de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Valencia; quienes han compartido sus experiencias y el trabajo conjunto que se realiza a diario en la labor de atención, acompañamiento y reinserción de las víctimas, desde los diferentes ámbitos de actuación.

La Estrategia Valenciana contra la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual en la Comunitat Valenciana 2026-2027, impulsada desde el Comisionado para la Lucha contra la Violencia sobre la Mujer, cuenta con un presupuesto estimado de 5.931.633,48 millones de euros y tiene como objetivo prevenir, detectar, combatir y erradicar el tráfico de seres humanos con fines de explotación sexual en la Comunitat Valenciana, y garantizar la protección integral de los derechos de las víctimas.

Será una estrategia "viva, adaptable y renovada bianualmente para responder a los nuevos escenarios y a las nuevas necesidades que vayamos identificando", ha asegurado la vicepresidenta.

Camarero ha calificado la trata como "la peor forma de esclavitud del siglo XXI, una de las formas más crueles de violencia contra las mujeres y niñas, que se ceba especialmente con mujeres vulnerables y con niñas y adolescentes que atraviesan situaciones de extrema fragilidad". Una realidad, ha añadido, que "demasiadas veces permanece oculta" y que exige una respuesta "firme, coordinada y decidida por parte de las instituciones".

Asimismo, ha subrayado que la Estrategia valenciana contra el tráfico de mujeres y niñas con fines de explotación sexual sitúa a las víctimas en el centro "que es nuestra prioridad, y les ofrece oportunidades reales de recuperación, autonomía e inserción sociolaboral".

24 ENTIDADES PARTICIPAN EN LA ELABORACIÓN

Para su implementación se ha contado con la participación de 24 organizaciones e instituciones que trabajan específicamente en la lucha contra la violencia sobre la mujer ya que "resultan fundamentales" por ser, en muchas ocasiones, el primer contacto con la víctima, ha resaltado la vicepresidenta.

En este sentido, Camarero ha asegurado que esta estrategia "nace del diálogo y la escucha y está profundamente conectada con el territorio". Se trata de un compromiso conjunto de las administraciones y la sociedad civil que muestra que la Comunitat Valenciana "no va a permanecer pasiva ante la explotación sexual de mujeres y niñas", ha añadido y ha agregado: "Vamos a reforzar los recursos, a mejorar la coordinación y a formar a quienes trabajan en primera línea, dotándoles de las mejores herramientas para hacer frente a la trata".

En este contexto, Susana Camarero ha señalado la labor que desde la Generalitat realiza el Programa Alba, que en 2025 atendió a 6.035 mujeres, un 37 por ciento más que el año anterior, "unas cifras que demuestran la urgencia en la actuación y nos han llevado a incrementar en más del 35% el presupuesto de este Programa, alcanzando los 3,5 millones de euros", ha manifestado.

SEIS EJES DE ACTUACIÓN

La I Estrategia Valenciana contra la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual en la Comunitat Valenciana 2026-2027 se articula en torno a seis ejes de acción: la prevención y sensibilización; la detección, protección y asistencia integral; la cooperación internacional; la colaboración institucional; la persecución del delito; y la gobernanza y evaluación de las políticas públicas.

Para ello, se pondrán en marcha una serie de medidas entre las que se encuentran formar a los profesionales y sensibilizar a la sociedad; combatir la normalización de la explotación; detectar antes y proteger mejor, mediante protocolos homogéneos, atención especializada y recursos adaptados, también para las menores.

Otras de las líneas de actuación que se contemplan son coordinar mejor a todas las administraciones y entidades implicadas; perseguir con mayor eficacia a quienes se lucran con la explotación y evaluar cada paso, con transparencia, rigor y participación.