La Generalitat activa el Plan Territorial de Emergencias y un operativo especial ante el eclipse solar

Reunión de coordinación del Dispositivo Preventivo del Eclipse - GVA

VALÈNCIA, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat ha activado el Plan Territorial de Emergencias de la Comunitat Valenciana (PTECV) y un operativo especial para "garantizar la coordinación y la seguridad" ante el próximo eclipse solar que podrá observarse el 12 de agosto desde varios puntos del territorio autonómico.

Las medidas conllevan que se activa el Plan en situación 0 desde las 00.00 horas del día 10 hasta las 23.59 horas del 11 de agosto; en situación 2 desde las 00.00 horas del 12 de agosto y también la activación del Plan Especial frente al Riesgo de Incendios Forestales en el nivel 3 de preemergencia, dado el riesgo extremo, desde las 00.00 del mismo día 12. Las activaciones se aplicarán en toda la Comunitat Valenciana.

Así lo ha explicado el conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrana, que ha presidido este lunes la reunión de coordinación del Dispositivo Preventivo del Eclipse en la que también ha participado la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé.

Valderrama ha señalado que se ha programado el refuerzo de los medios aéreos y terrestres de los servicios de emergencias y ha instado a la "máxima responsabilidad cívica" y a seguir los consejos oficiales tras presidir la reunión de coordinación del Dispositivo Preventivo del Eclipse.

En este punto, ha recordado que los parques naturales de las provincias de Valencia y Castellón, así como los de Mariola, Font Roja y Pego-Oliva, en la provincia de Alicante; por lo que ha insistido a la población "que no acuda a terrenos forestales a ver el eclipse; permanezcan en zona urbana o vayan a los puntos oficiales de observación".

Asimismo, se activarán en esas fechas los centros de Coordinación Operativa Municipal (Cecopal) de los nueve municipios declarados Puntos de Observación Oficial: Castellón de la Plana, València, Aras de los Olmos, Peñíscola, Benassal, Macastre, Puçol, Utiel y Onda.

Además, se han constituido dos puestos de mando preventivo (PMP) en Castellón de la Plana y València y se ha activado el Procedimiento de Coordinación de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento y el Servicio de Bomberos Forestales de la Generalitat.

El representante del ejecutivo autonómico ha destacado que el operativo diseñado de cara al eclipse ha requerido "una intensa labor de coordinación interinstitucional" y el papel relevante desempeñado por la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (AVSRE), que ha venido organizando sucesivos encuentros informativos y de coordinación desde el pasado mayo con los distintos organismos, empresas, entidades e instituciones implicadas.

En ese sentido, ha recordado que, junto a la Conselleria de Emergencias y todos sus servicios adscritos, como el 112, la Policía de la Generalitat o los de Bomberos Forestales, el operativo involucra a las Consellerias de Educación, Cultura y Universidades; Sanidad; Economía, Hacienda y Administración Pública y Vicepresidencia Tercera y Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación.

De igual manera, entre otros, están involucrados los consorcios provinciales de bomberos de Castellón y Valencia; las subdelegaciones del Gobierno de Castellón y Valencia; la Policía Nacional, la Guardia Civil, las jefaturas provinciales de Tráficos de Castellón y Valencia y Salvamento Marítimo, además de los ayuntamientos de los nueve municipios directamente implicados.

En este punto, la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha remarcado que la administración central prepara "un amplio dispositivo especial de seguridad" en la autonomía integrado por 2.500 efectivos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil.

El objetivo es que este acontecimiento astronómico extraordinario --el primer eclipse solar total en la Península Ibérica en 114 años- se desarrolle con "normalidad, sin incidentes y con todas las garantías de seguridad. Dispondremos de todos los medios necesarios previstos para atender cualquier eventualidad que pueda surgir", ha aseverado.

En concreto, el operativo del Ejecutivo estará formado por más de 1.200 efectivos de Policía Nacional, tanto en la provincia de Castellón y de Valencia -especialmente en los núcleos urbanos por parte de Policía Nacional de València y Castellón-, y más de 1.200 efectivos de Guardia Civil en la provincia de Valencia y Castellón, donde tendremos en marcha el Servicio Marítimo, Patrullas de Seguridad Ciudadana, el SEPRONA, y la Guardia Civil de Tráfico.

REFUERZO DE MEDIOS AÉREOS Y TERRESTRES

Igualmente habrá un refuerzo de medios aéreos y terrestres desplegados, que implican la total disponibilidad de los 26 medios aéreos de la Comunitat y la planificación de vuelos de vigilancia forestal durante el día del eclipse. También se ubicarán sendos helicópteros de coordinación en el Centro de Coordinación de Emergencias de la Eliana y en el Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón.

De igual modo, se movilizarán dos unidades de Drones Forestales y el Servicio de Bomberos Forestales contará con un refuerzo de las 44 unidades operativas de manera ordinaria, con la activación adicional de 6 unidades complementarias, dotadas de vehículo ligero y 6 autobombas forestales, junto con personal técnico y logístico necesario para garantizar el correcto funcionamiento del dispositivo y que serán distribuidas entre las provincias de Castellón y Valencia.

En cuanto a la Unidad Adscrita de la Policía Nacional a la Comunitat Valenciana, desde las 8.00 horas del día 12 de agosto hasta las 6.00 del día 13 de agosto de 2026, aportará efectivos distribuidos en las provincias de Castellón y Valencia en turnos de mañana, tarde y noche. "La Policía de la Generalitat colaborará con el resto de las fuerzas y cuerpos de seguridad en los principales puntos de observación del eclipse y en aquellos donde se identifique un mayor riesgo o necesidad", ha añadido Valderrama.

En el aspecto sanitario, se ha previsto aumentar la dotación del Servicio de Emergencias Sanitarias de la Comunitat Valenciana con 13 unidades más y la ampliación de horario de otras 9. Este incremento de ambulancias se concreta en 9 de transporte no asistido; 2 de Soporte Vital Básico y 2 Unidades de Soporte y Coordinación, que son vehículos con mayor capacidad de acceso al lugar de la emergencia y, aunque no transportan pacientes, están dotados con equipo médico y material igual que las unidades del SAMU. En cuanto a las 9 unidades en las que se amplía el horario, 7 son de Soporte Vital Básico y 2 del SAMU.