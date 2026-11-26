Archivo - El conseller Juan Carlos Valderrama en una imagen de archivo. - José Cuéllar / CORTS - Archivo

VALÈNCIA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat (CCE) ha activado el Plan Territorial de Emergencias de la Comunitat (PTECV) en situación de preemergencia en todo el territorio, de forma preventiva, tras el hundimiento del buque 'Med Emre', que transportaba unas 7.000 toneladas de gasóleo a unas 25 millas de Ibiza, que ha provocado la muerte de un tripulante y la activación de varios protocolos ante el riesgo de contaminación marítima.

Así lo ha informado el conseller de Emergencias de Interior, Juan Carlos Valderrama, en declaraciones a los medios este jueves en los pasillos de Les Corts, donde ha indicado que en "principio" no hay constancia de que haya un peligro para el medio ambiente, aunque ha precisado está a la espera de los vuelos de reconocimiento.

Por su parte, la Dirección General de la Marina Mercante, dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, ha activado el dispositivo estatal de respuesta ante la contaminación del mar en situación 2, mientras que el Govern balear ha puesto en marcha el Plan Territorial de Protección Civil de las Illes Balears (Platerbal) en nivel 0.

Valderrama ha asegurado que el Consell está en "contacto constantemente" con la Delegación de Gobierno "para ver la situación" y ha garantizado que la intención es dar una "respuesta coordinada" ante la emergencia. Además, ha apuntado que por parte del Ministerio "se están haciendo vuelos de reconocimiento por si ha habido fuga y si puede haber alguna afectación o alguna mancha en el Mediterráneo y cómo se puede estar movilizando esta mancha".

Respecto a la Generalitat, ha informado de que se mantiene una coordinación también con la Vicepresidencia tercera del Gobierno "por si fuera necesario la utilización de algún recurso" de la Comunitat Valenciana y se ha activado en preemergencia el Plan Territorial autonómico "para estar todos los municipios atentos por si pudiera haber alguna afectación al medio ambiente".

VUELOS DE RECONOCIMIENTO

Preguntado por si hay algún potencial peligro de cara a las costas valencianas, Juan Carlos Valderrama ha señalado que, "en principio", no tienen constancia de ello. "Habrá que esperar a estos vuelos de reconocimiento para ver si realmente existe esa fuga y también cómo se desplaza, porque depende también de la situación del mar y de cómo van a actuar en cada momento los vientos marítimos", ha indicado.

El conseller ha lamentado el fallecimiento del tripulante del barco y ha recordado de que algunos de los rescatados han sido trasladados a hospitales valencianos como el Arnau de Vilanova o el de Manises para ser atendidos. "Se va a dar, por supuesto, toda la ayuda", ha garantizado el responsable autonómico.

Cuestionado sobre el tipo de material y sobre la afectación que podría tener, Valderrama ha esgrimido que en este momento no cuentan con "una información 100% correcta sobre este tema". "Habrá que esperar. Anoche nos comentaban que era gasoil pero no se sabía si se diluía en el mar o no", ha especificado, por lo que ha considerado que lo "conveniente" es "esperar a tener toda la información".

Por ello, ha concretado que se ha activado el Plan Territorial en toda la Comunitat Valenciana, "porque depende de si hay alguna mancha y cómo se puede desplazar".

En este contexto, ha asegurado que ha mantenido contacto con el delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Roger Llanes, "porque siempre nos ponemos a disposición" del Ejecutivo central. "Creo que es fundamental siempre haber manifestado la lealtad institucional, independientemente de quién sea el competente", ha argumentado. A su juicio, "en cada momento siempre todas las administraciones tenemos que colaborar".

Además, ha afirmado que Llanes se ha comprometido a que, "cuando tenga más información nos la transmitirá para tener, si es necesario, mayor actuación o hubiera que activar otro plan de emergencias".

SE ENTERA DE LA VISITA DE CUERPO "POR LA PRENSA"

Preguntado por la visita a València prevista del vicepresidente primero del Gobierno de España y ministro de Economía, Comercio y Empresa y también encargado de la cartera de Transportes, Carlos Cuerpo, el conseller ha asegurado que se ha enterado de la misma "por la prensa" y que a él no le han informado "personalmente".

"Creo que lo que corresponde siempre es informar a las administraciones y coordinarnos entre todos en todo momento. Yo lo que he hecho es llamar al delegado del Gobierno y comunicarle que estamos a disposición para cualquier situación que se pueda plantear", ha agregado el responsable autonómico.