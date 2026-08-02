Generalitat acuerda con asociaciones de dana impulsar un dispositivo de intervención psicológica en caso de emergencias

Mesa de asociaciones dana - GVA

VALÈNCIA 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat ha acordado con las asociaciones de víctimas y afectados por la dana impulsar un dispositivo de intervención psicológica en caso de emergencias integrado en el sistema público valenciano que atenderá desde el primer momento en que se produzca una situación de crisis a personas afectadas, familiares, y profesionales expuestos a situaciones de alto impacto emocional, "garantizado una respuesta especializada y coordinada".

Este ha sido uno de los principales acuerdos que se han alcanzado durante la tercera sesión de la Mesa Permanente de Trabajo con las asociaciones de víctimas y personas afectadas por la dana, en la que ha estado presente el comisionado para la Recuperación, Raúl Mérida, y que ha contado con la presencia de representantes de las asociaciones de víctimas y afectados, así como de responsables y profesionales especializados en salud mental y atención psicosocial.

En el encuentro han participado el director general de Salud Mental y Adicciones, Bartolomé Pérez, y la directora general de Atención a Víctimas y Afectados, Amparo Clemente.

Raúl Mérida ha destacado que la atención psicosocial "constituye una prioridad para la recuperación integral a medio y largo plazo de las personas afectadas". En este sentido, ha subrayado la "importancia" de mantener una "atención continuada" a las víctimas y ha subrayado que "la recuperación debe contemplar también el acompañamiento psicológico y social necesario para afrontar las consecuencias de una emergencia de estas características".

El segundo acuerdo que se ha alcanzado en la Mesa de Trabajo ha sido la puesta en marcha de un programa formativo estructurado ante emergencias que permita a profesionales municipales, docentes, servicios sociales y entidades comunitarias identificar señales de riesgo, actuar ante situaciones de malestar emocional y prevenir la cronificación del daño psicológico.

Bartolomé Perez ha explicado que este programa contará con financiación específica, aportada por la Dirección General de Atención a las Víctimas y los Afectados del Comisionado para la Recuperación, y que se desarrollará en coordinación con las Conselleries de Educación, Cultura y Universidades y Emergencias e Interior, garantizando un enfoque integral y homogéneo en todo el territorio.

El director general de Salud Mental ha subrayado la "importancia" de "reforzar la equidad territorial en el acceso a los recursos psicosociales, consolidar los avances logrados en la atención a la población afectada y mejorar la coordinación entre administraciones".

Durante la sesión se ha analizado también la situación actual de la salud mental de las personas afectadas por la dana, los recursos asistenciales disponibles, la atención a colectivos especialmente vulnerables y las necesidades existentes a medio y largo plazo.

También se han expuesto las actuaciones desarrolladas por la Generalitat en materia de salud mental desde la dana, entre las que figuran el refuerzo de la red pública asistencial, la puesta en marcha de unidades específicas de atención al trauma, programas de apoyo psicológico en el ámbito educativo y nuevos recursos destinados a la atención de las personas afectadas.

La reunión celebrada ha contado también con la participación del coordinador de las Unidades de Salud Mental de Emergencias (USME) del Ministerio de Sanidad, José Francisco Borja Ortiz; de la responsable técnica del programa de atención psicosocial para adultos del Col·legi Oficial de Psicología de la Comunitat Valenciana, Purificación Párraga, y de la responsable del Programa de Atención Psicosocial para Niños, Niñas y Jóvenes de la Asociación Betania, Estrella Romero.

Estos dos últimos programas están financiados por la Dirección General de Atención a las Víctimas y los Afectados, y durante la reunión se ha presentado un informe sobre las actuaciones de intervención psicosocial que se están llevando a cabo en municipios afectados por la dana en el marco de estas iniciativas.

ESPACIO PERMANENTE DE PARTICIPACIÓN

La Mesa Permanente de Trabajo con las asociaciones de víctimas y afectados constituye un foro estable de diálogo impulsado por la Generalitat para incorporar las propuestas y necesidades de los colectivos afectados por el proceso de recuperación.

Tras las reuniones centradas en las ayudas y en la gestión de emergencias, esta tercera sesión ha permitido abordar uno de los ámbitos identificados como prioritarios por las asociaciones y por las administraciones implicadas en la recuperación tras la dana: la salud mental y el bienestar emocional de las personas afectadas.