Generalitat se alía con otras CCAA para exigir al Gobierno las obras de regeneración del litoral y paralizar deslindes

Archivo - Playa de Gandia en imagen de archivo - DIPUTACIÓ VALÈNCIA - Archivo

VALÈNCIA, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat ha participado en Madrid en una reunión de directores generales y responsables autonómicos en materia de costas para coordinar una posición común "ante la falta de convocatoria por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco)" y el inicio del procedimiento estatal para modificar el Reglamento de Costas. En el encuentro ha reclamado, junto a otras autonomías, "fomentar las obras de regeneración que llevan años pendientes y son necesarias para paralizar los deslindes".

Al encuentro ha asistido el director general de Costas, Puertos y Aeropuertos, Marc García Manzana, quien ha destacado el "compromiso común" mostrado por las comunidades costeras y ha reclamado "mayor coordinación institucional". Además, ha subrayado que "el Ministerio no puede abordar una reforma del reglamento de Costas sin contar con las comunidades autónomas"

En esta línea, la mayor parte de las comunidades autónomas ha solicitado una convocatoria inmediata para abordar estas cuestiones, también la realización de las obras pendientes, así como la paralización de los deslindes que afectan a las costas. Asimismo, el director general ha señalado que "el Ministerio está actuando con opacidad". "No se puede cambiar la normativa de costas sin contar con quienes gestionamos el territorio. Basta de decisiones unilaterales", ha añadido.

En este sentido, ha resaltado la unidad de acción de las autonomías: "El Ministerio pretende aplicar la máxima de 'divide y vencerás', pero esta reunión demuestra que las comunidades autónomas estamos unidas ante el silencio del Gobierno".

La Generalitat, en un comunicado, recuerda que esta reunión da continuidad a la celebrada previamente en València, donde seis comunidades autónomas con litoral --que representan el 80 por ciento de la costa española-- suscribieron un manifiesto en defensa de una gobernanza costera "coordinada, sostenible y eficiente".

DEFENSA DE LA LEY DE LA COSTA VALENCIANA

En el marco de este frente común, la Generalitat ha puesto en valor los fundamentos de la nueva Ley de la Costa Valenciana, concebida para dotar al litoral valenciano de un marco normativo "estable, coherente y ajustado" a sus necesidades territoriales, ambientales y socioeconómicas. En este sentido, ha reclamado que el Gobierno inicie el traspaso de competencias pendiente.

La norma incorpora un sistema actualizado de ordenación del litoral con instrumentos de planificación generales y específicos, así como un modelo de catalogación de playas que define actividades compatibles según el nivel de urbanización.

Además, establece una clasificación del territorio litoral en tres áreas como son la protección ambiental; mejora ambiental y paisajística, y reordenación urbana con su correspondiente régimen de usos. Incluye también un sistema de inspección y disciplina orientado a asegurar el equilibrio entre conservación y usos humanos, así como mecanismos adicionales de gestión, como el inventario de terrenos degradados y la creación de bolsas de suelo destinadas a procesos de reordenación.

Finalmente, el director general ha incidido en la "necesidad" de que el Gobierno traspase a la Comunitat Valenciana la gestión del dominio público marítimo-terrestre, en cumplimiento del Estatuto de Autonomía y de la disposición transitoria tercera de la nueva Ley de la Costa, y que se convoque la comisión mixta de transferencias, como se ha hecho con otras comunidades.

Este proceso permitiría que la Generalitat asuma plenamente las competencias en ordenación y gestión del litoral, reforzando la coherencia entre planificación territorial, protección ambiental y actuaciones administrativas.