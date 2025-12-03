La Generalitat amplía las ayudas para "proteger a las granjas de la peste porcina africana"

Barrachina visita una granja porcina - GVA

VALÈNCIA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, ha anunciado la ampliación de las ayudas de la Generalitat para proteger a las granjas de la peste porcina africana, ante el foco que se ha dado en la zona de Cerdanyola del Vallés (Barcelona).

Estas ayudas se amplían hasta nueve millones de euros "para que todos los ganaderos puedan proteger su explotación". El plazo de solicitud estará abierto hasta el próximo 30 de enero, informa la administración autonómica.

Las subvenciones permitirán financiar actuaciones como vallados fijados al suelo, pediluvios, vados sanitarios, vestuarios para el personal y otras mejoras sanitarias.

En la Comunitat Valenciana se han analizado durante este año un total 2.836 muestras serológicas y virológicas de la población susceptible, tanto doméstica como silvestre, "y todas han dado negativo en peste porcina africana".

Barrachina ha destacado que la Conselleria ha reforzado la logística necesaria para "responder con rapidez y eficacia ante cualquier posible foco sanitario, dotándose de medios materiales específicos para actuar desde el primer momento".

Además, ha comunicado que las granjas podrán acometer las actuaciones necesarias para reforzar su seguridad dentro de la orden de ayudas destinadas a la mejora de la competitividad de las explotaciones ganaderas, con inversiones orientadas a reforzar la bioseguridad y evitar la entrada de enfermedades en las granjas.

"Desde el primer momento hemos estado en contacto con los ganaderos de porcino para explicarles todos los planes tanto de vigilancia y de prevención, como las medidas de contingencia que tenemos preparadas", ha subrayado.