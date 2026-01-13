La Generalitat ampliará las restricciones para construir en zonas inundables en la revisión del Patricova

Presentación del inicio de la revisión del Patricova - GVA

VALÈNCIA, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, ha avanzado que la Generalitat ampliará las limitaciones a la construcción en zonas inundables en el marco de la revisión del Plan de Acción Territorial sobre Prevención del Riesgo de Inundación en la Comunitat Valenciana (Patricova).

La Generalitat ha presentado este martes el inicio de la revisión del Patricova. La primera fase de esta actualización se centra en 43 municipios da zona dana, y después la revisión se extenderá al resto de la Comunitat Valenciana. Un equipo interdisciplinar de la Universitat Politècnica de València (UPV) está trabajando en el proyecto, que incluye modelación meteorológica, hidrológica, hidráulica y geomorfología.

Las bases del proyecto se han dado a conocer ante responsables de los municipios afectados en la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), en un acto en el que han participado, además de Martínez Mus, el catedrático de la UPV y uno de los principales responsables de la revisión, Félix Francés García, y la presidenta de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), Paqui Bartual. También ha participado el comisionado de la Generalitat para la Recuperación, Raúl Mérida.

El vicepresidente, en declaraciones a los medios, ha explicado que "después de la primera reacción de la Generalitat, que fue paralizar cualquier tipo de desarrollo" urbanístico en zonas inundables, ahora la administración tiene que ir "afinando ese criterio para saber qué es lo que podemos hacer y dónde", con el objetivo que de que la planificación del territorio y urbanística se desarrolle con "tranquilidad y seguridad".

En este sentido, en colaboración con los expertos, se quiere ampliar el periodo de retorno para elaborar modelos de episodios de nivel extremo, como el de la última dana, con periodos de retorno de hasta 2.000 años ante la evidencia de que los 500 años pueden, en la actualidad, quedarse cortos, ya que se van a seguir registrando precipitaciones superiores a los 500 mm. "Cuando la realidad supera los escenarios previstos, la respuesta no puede ser la inacción, debe ser el conocimiento", ha remarcado.

Según las primeras previsiones, la superficie inundable resultante será mayor que la contemplada en las cartografías actuales, lo que implicará un aumento de las zonas donde se limiten nuevos desarrollos con el objetivo de proteger a la población frente al riesgo existente.

PROBABLES LLUVIAS EXTREMAS CADA 15 AÑOS

Los resultados preliminares de los modelos que está desarrollando la UPV indican que una lluvia extrema de 500 litros por metro cuadrado en 24 horas tendría un periodo de retorno del orden de 15 años en algún lugar de la Comunitat Valenciana.

El experto ha puntualizado, no obstante, que la "incertidumbre es muy alta" respecto a si se repetirán fenómenos como la dana del pasado 29 de octubre. "El sentido común de la física atmosférica nos dice que tendrá que ser más frecuente y sobre todo de mayor magnitud, según el 60% de los modelos, pero hay un 20-30% que te dice que va a ser menor. Va a haber un mayor incremento, pero la incertidumbre de determinar ese incremento es muy alta", ha señalado.

El catedrático ha explicado que se están empleando modelos meteorológicos diarios de tormentas extremas y generación de series sintéticas de 10.000 años. El objetivo es que el plan sirva "tanto para el clima actual como para el clima futuro".

El profesor de la UPV ha indicado que los modelos meteorológicos e hidrológicos en el marco de este proyecto también se pueden emplear en materia de emergencias.

"NO SIGNFICA FRENAR EL DESARROLLO"

Martínez Mus ha insistido en que revisar el Patricova "no significa frenar el desarrollo de la Comunitat Valenciana ni desproteger el territorio, sino todo lo contrario: hacer posible nuestro futuro en condiciones de seguridad". "La planificación territorial es una herramienta de protección, pero también de confianza para las familias, los ayuntamientos y los inversores. Sin planificación no hay seguridad, y sin seguridad no hay futuro", ha afirmado.

Según el conseller, conocer mejor los niveles reales de riesgo permitirá decidir mejor y proteger a la población, las actividades económicas, los servicios públicos y el futuro de los municipios valencianos. Por ello, ha recalcado que "no se presenta un plan cerrado, sino las bases para una revisión profunda del Patricova, adaptada a un escenario climático en el que los episodios extremos dejan de ser excepcionales".

El avance de la revisión del Patricova relativo a la zona dana se finalizará en "unos meses", durante los cuales continuarán las medidas de parálisis de la construcción en la zona inundable.

"Lo que se trata es de afinar técnicamente las medidas que ya hemos hecho desde el primer momento.No estamos dando carta blanca a ningún lugar que se pueda considerar zona inundada y que no cumpla con los parámetros que ya tenemos regulados desde el año 2025", ha indicado.

URBANISMO DESDE LOS AYUNTAMIENTOS

Los resultados se trasladarán a la normativa para los nuevos desarrollos urbanísticos. Respecto a lo ya construido, Martínez Mus ha señalado que eso ya es competencia municipal. El conseller ha recordado que se han habilitado Planes Especiales Urbanísticos de Reconstrucción que permiten precisamente a los ayuntamientos modificar sus planes para la construcción.

En este marco, el alcalde de Utiel, Ricardo Gabaldón, ha explicado a los medios que desde su municipio están "ansiosos de ver el Patricova" y que se actualicen los planes y el riesgo. Ha recordado que en esta localidad "había una medición de inundabilidad de 0,80 metros y se superó los tres metros de altura".

Gabaldón ha explicado que no ha quedado paralizado ningún plan urbanístico que estuviese en previsión antes de la dana pero ha destacado la complejidad para el crecimiento del municipio. Así, ha señalado que Utiel tiene que intentar "crecer por los sitios que se debe de crecer". Ha indicado que, por ejemplo, el Ayuntamiento pretende adquirir la zona cercana al río para habilitar espacios verdes y deportivos y ha subrayado la necesidad de conocer bien qué zonas son inundables.

Por su parte, la presidenta de la FVMP ha subrayado durante el acto que son los ayuntamientos "quienes en primera línea afrontan las consecuencias de estos riesgos y necesitan herramientas que sean claras, estén actualizadas y sean útiles para tomar decisiones".