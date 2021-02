La Generalitat aplaude que el PE pida objetivos vinculantes a la economía circular: "Es una necesidad urgente"

Sebastià (IVACE) espera que los parámetros obligatorios sean una realidad "más pronto que tarde" porque "si no lo hacemos todos no funciona"

VALÈNCIA, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento Europeo ha pedido esta semana que el plan de acción para la economía circular presentado por Bruselas sea más ambicioso y contemple "objetivos vinculantes" en materia de huella ecológica por el uso y consumo de materiales. Una iniciativa que la Generalitat Valenciana aplaude y considera "más que positiva".

Para el Gobierno valenciano la economía circular "no es el futuro, es una necesidad urgente" y apostar por proyectos en esa línea es una de sus "prioridades". Así lo ha asegurado el director de Relaciones Externas del Instituto Valenciano de la Competitividad (IVACE), Jordi Sebastià, en declaraciones a Europa Press.

En su opinión es "fabuloso" que los eurodiputados "presionen" para que la Comisión presente una propuesta legislativa para 2021 que amplíe el alcance de la directiva sobre diseño ecológico con el objetivo es establecer estándares específicos para garantizar que los productos comercializados en la UE tengan un buen rendimiento, sean duraderos, reutilizables, reparables, no tóxicos, actualizables y reciclables.

Sebastià espera que este 'sello' de calidad sea "obligatorio más pronto que tarde" para los estados miembros, puesto que "si no lo hacemos todos no funciona". En este sentido ha explicado que si un país cumple con todos los requisitos pero en el país de al lado no lo hacen y venden más barato, no sirve.

Por ello, el también exeurodiputado ve con muy buenos ojos que la propuesta del Parlamento Europeo se base en objetivos 'vinculantes' y que no en una mera recomendación; al ser de carácter obligatorio, podría acarrear sanciones su incumplimiento.

De hecho, el Ivace, dependiente de la Conselleria Sostenible, trabaja desde hace tiempo para impulsar la economía circular, ha recordado. Precisamente, el pasado mes de diciembre se constituyó el Observatorio Regional de Simbiosis Industrial que aúna institutos tecnológicos, a la patronal CEV, cámaras, polígonos industriales y a AVA-Asaja, con el objetivo de convertirse en un instrumento que ayude a avanzar en la economía circular y la sostenibilidad regional.

A su vez, el portal Simbinet ofrece información para fomentar Iniciativas de Simbiosis Industrial entre empresas y que estas puedan conocer los residuos o materiales sobrantes de otras que pueden aprovechar para darles una nueva vida. Y es que estos procesos de producción pueden "ayudar a ahorrar a las empresas", sobre todo en lo que a la adquisición de materias primas se refiere, ha explicado Sebastià.

APROVECHAR LOS FONDOS DE RECONSTRUCCIÓN EUROPEOS

Ahora, además, los Fondos Europeos de Reconstrucción prácticamente ponen como "condición" un modelo basado en la economía circular, por lo que el director de Relaciones Externas del IVACE ha animado a "aprovechar la oportunidad" que se ha generado como consecuencia de la pandemia de la Covid para realizar "un cambio importante en el modelo productivo".

También desde la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica han valorado el "empuje" que supone incluir objetivos vinculantes en el plan de acción de economía circular europeo y según afirman desde el departamento que dirige Mireia Mollà, van "en línea" con los objetivos del DECRETO 55/2019, de 5 de abril, del Consell, por el que se aprueba la revisión del Plan integral de residuos de la Comunitat Valenciana.

Este documento normativo --recuerdan en declaraciones a Europa Press-- establece objetivos cuantitativos anuales, para la gestión de residuos y detalla los principios básicos en la gestión de los residuos

Asimismo, coinciden con el departamento de Rafa Climent en que los fondos de reconstrucción NextGenerationUE son una "oportunidad para la recuperación de la actividad pero también para un cambio de modelo basado en la Transición Ecológica y en sistemas responsables con el consumo y la explotación de recursos que pasan por el compromiso vinculante en la fabricación y comercialización de productos perdurables, reparables, que puedan ser reutilizados, reintroducidos en el ciclo de vida útil, en definitiva que puedan hacer del residuo un nuevo recurso".