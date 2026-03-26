La Generalitat aprueba la nueva línea 120 de Metrobús que conectará València con Parc Sagunt y Puerto de Sagunto

Archivo - Presentación del nuevo servicio de autobús del Corredor Norte de València - GVA - Archivo

VALÈNCIA, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat, a través de la Autoridad de Transporte Metropolitano de València (ATMV), pondrá en marcha en abril la nueva línea 120 de Metrobús, que unirá València, Parc Sagunt y Puerto de Sagunto. La medida ha sido autorizada por el Consejo de Administración de la ATMV mediante la modificación del contrato CV-102 Valencia Metropolitana Nord, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

Así lo ha confirmado el vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, quien ha asegurado que el servicio "dará cobertura a una necesidad de conectividad de Sagunto con Puerto de Sagunto y en la que viene trabajado el Consell desde hace tiempo". Además, ha añadido que la línea "cumple con la demanda de los trabajadores de PowerCo de tener una alternativa de movilidad diaria".

La nueva conexión impulsada por la entidad supone "un avance relevante en la mejora de la movilidad metropolitana" al establecer un enlace directo entre la ciudad de València y Parc Sagunt, uno de los principales nodos logísticos y de empleo de la Comunitat Valenciana en el que en los próximos meses comenzará a operar PowerCo, la empresa de baterías del grupo Volkswagen, ha detallado Martínez Mus.

Además, la prolongación del recorrido hasta Puerto de Sagunto amplía el alcance del servicio y refuerza la conexión de este núcleo con la capital. El contrato cuenta con un presupuesto de adjudicación de 525.234,79 euros (sin IVA) y una duración de 10 años.

En este contexto, la Generalitat subraya que sigue impulsando el refuerzo del transporte público como "elemento clave para avanzar hacia un modelo de movilidad más eficiente, sostenible y equitativo", y contribuyendo a la reducción de la congestión del tráfico, las emisiones contaminantes y la dependencia del vehículo privado.

La puesta en marcha de la línea 120 beneficiará especialmente a los trabajadores de Parc Sagunt, enclave en el que se prevé la concentración de "miles de empleos". Asimismo, la extensión del servicio hasta Puerto de Sagunto mejorará la accesibilidad para una población cercana a los 45.000 habitantes.

CUATRO EXPEDICIONES DIARIAS

El servicio contará con cuatro expediciones diarias durante todo el año: dos en horario de mañana, adaptadas a la entrada laboral, y dos de regreso por la tarde. En total, se realizarán 988 expediciones anuales y cerca de 40.000 kilómetros al año.

Este nuevo contrato supone además una "mejora cualitativa" en la prestación del servicio "al incrementar las frecuencias en el corredor y reforzar su integración con el sistema global de transporte público, favoreciendo la conectividad entre municipios y principales áreas de actividad económica", subraya la Generalitat.

En cuanto a la flota, los vehículos serán plenamente accesibles para personas con movilidad reducida e incorporarán sistemas de geolocalización que permitirán ofrecer información en tiempo real sobre los tiempos de paso en parada.

Desde el punto de vista ambiental, el servicio apuesta por la sostenibilidad mediante la progresiva electrificación de la flota, con la incorporación de vehículos eléctricos que reducirán tanto las emisiones como el impacto acústico.