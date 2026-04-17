La Generalitat asegura que el técnico expedientado por las VPP de Alicante vuelve al trabajo con tareas "muy distintas"

Archivo - Vista del Residencial Les Naus - Joaquín Reina - Europa Press - Archivo

ALICANTE, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Consell, Miguel Barrachina, ha afirmado que el funcionario de la Conselleria de Vivienda a quien expedientó la Generalitat Valenciana --fue suspendido de empleo y sueldo-- por los visados de las viviendas de protección pública (VPP) del residencial Les Naus, cuyas adjudicaciones está investigando una jueza, ha regresado a su puesto de trabajo, aunque va a desempeñar tareas "muy distintas".

Así lo ha señalado durante la rueda de prensa ofrecida tras el pleno del ejecutivo valenciano, que se ha celebrado este viernes en la ciudad de Alicante, en la sede de la Generalitat ubicada en la conocida como Casa de las Brujas.

Precisamente, un cargo de Vivienda manifestó como testigo el pasado miércoles ante la magistrada que investiga las adjudicaciones de esta promoción ubicada en Playa de San Juan que ese funcionario le dijo "lo siento, la he cagado y asumiré todas las responsabilidades".

Así lo apuntaron fuentes conocedoras de esa declaración, en la que también participaron otros dos técnicos de la Conselleria e indicaron que ese trabajador revisó personalmente y por iniciativa propia esos expedientes sobre los inmuebles.

Se da la circunstancia de que una de las personas que resultó adjudicataria de una VPP en el residencial de Playa de San Juan es la pareja de ese trabajador que fue expedientado. Al mismo tiempo, ella es arquitecta en el Ayuntamiento de Alicante.

En todo caso, en la rueda de prensa de este viernes, Barrachina ha incidido en que esa persona ha vuelto a su puesto de trabajo porque era su "derecho" y ha abundado en que no tendrá tareas vinculadas a lo que ya justificó que fuera suspendido de empleo y sueldo.

En esta línea, ha detallado que, al haber un procedimiento judicial abierto, la acción administrativa "detiene sus efectos" y ese funcionario tiene derecho a regresar a su puesto de trabajo, si bien lo hará con tareas "muy distintas", aunque el portavoz del gobierno valenciano no las ha podido precisar.

REACCIÓN "EJEMPLAR"

Asimismo, Barrachina ha defendido la "inmediatez" con la que actuó el Ayuntamiento de Alicante y el alcalde de la ciudad, Luis Barcala, con una reacción "ejemplar", al respecto de la polémica de estas VPP, levantadas sobre un suelo que era municipal. Al respecto, ha aseverado que se realizó con "determinación" y que "nunca nadie lo hizo tan rápido".

En contraposición, ha puesto ejemplos "distintos", como la causa del supuesto encubrimiento de los abusos sexuales a una menor tutelada por parte del exmarido de la exvicepresidenta del Consell Mónica Oltra entre los años 2016 y 2017.

También se ha referido a que la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Valencia ha confirmado el procesamiento de Francis Puig --hermano del 'expresident' de la Generalitat Ximo Puig-- y Juan Enrique Adell Bover, administradores de Comunicacions dels Ports SA y Canal Maestrat SL, respectivamente, en el marco de la causa en la que se han investigado subvenciones de la administración autonómica para el fomento del valenciano en medios de comunicación que percibieron ambas empresas y Mas Mut Produccions SL entre los años 2015 y 2018.