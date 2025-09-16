La Generalitat asumirá el proyecto de ampliación de la Vía Parque en Alicante como "obra de interés general"

Archivo - El alcalde de Alicante, Luis Barcala (i), y el conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus (d), en una imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

ALICANTE, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, ha anunciado este martes que la Generalitat Valenciana va a asumir el proyecto de ampliación la Vía Parque como "obra de interés general".

Así lo ha desvelado en declaraciones a los medios durante una visita a las obras de la futura Estación Central del TRAM d'Alacant, junto al alcalde de la ciudad, Luis Barcala, al ser preguntado por el estado de esta actuación y posibles plazos.

Martínez Mus ha recordado que durante su última visita a Alicante se abordó "qué era mejor", si firmar un convenio con el Ayuntamiento o si declarar la obra de la Vía Parque de interés general para que la asumiera la administración autonómica. Esta última opción ha sido la que finalmente se ha escogido.

"Por tanto, dentro de la Ley de Acompañamiento de Presupuestos, ya se denomina como obra de interés general, para poder asumir la Generalitat la redacción del proyecto", ha detallado el conseller, que ha avanzado que ya se está preparando "el pliego en consonancia con esa declaración" para posteriormente licitar el proyecto.

Para Martínez Mus, todavía es "muy atrevido" hablar de posibles plazos para las obras de la Vía Parque porque aún está en fase de proyecto. Asimismo, ha destacado que se ha "avanzado" en "el paso que corresponde", que era "decidir cuál era la fórmula más rápida y eficaz".