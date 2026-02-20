La Generalitat atendió a casi 10.000 mujeres víctimas de violencia en 2025

La vicepresidenta primera del Consell, Susana Camarero (c), este viernes en Elda (Alicante) - GVA

ALICANTE, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero, ha avanzado que la Red de Centros Mujer de la Generalitat atendió a 9.692 mujeres durante el año 2025 y considera que este recurso se ha consolidado como "fundamental en la atención y protección de mujeres víctimas de violencia".

Asimismo, ha hecho hincapié "en el carácter integral y humano de la atención prestada por todos los profesionales que integran esta red de centros", al tiempo que ha recordado que "constituyen la puerta de entrada para muchas mujeres que requieren ayuda, orientación y protección frente a situaciones de violencia", ha detallado la administración autonómica en un comunicado.

Por ello, la vicepresidenta ha puesto de relieve "la iniciativa de este Consell de licitar los centros mujer y residencias cuyos contratos estaban caducados, algunos desde 2018 y licitados por última vez en 2015, con el propósito de mejorar el servicio que prestan e incrementar los medios personales y profesionales que se ponen a disposición de la de atención de las víctimas".

Según la Generalitat, en 2025 el número de mujeres atendidas ascendió a 9.692, lo que representa un ligero incremento respecto a 2024 (9.253). También aumentó, en el pasado ejercicio, el número de mujeres atendidas por primera vez (4.150) y se reforzaron las atenciones de seguimiento y la atención itinerante.

Así, el número total de atenciones efectuadas por la Red de Centros Mujer de la Generalitat, entre intervenciones presenciales, telefónicas, en itinerancia y por videoconferencia, ascendió hasta las 41.225.

"Hemos intensificado el trabajo de seguimiento y acercado los recursos a las zonas más alejadas, porque la atención a las mujeres no puede depender de su lugar de residencia", ha afirmado la vicepresidenta.

En relación con los menores, los centros de la red de la Generalitat prestaron sus servicios a 854 hijos e hijas de víctimas, mientras que las acciones de prevención y sensibilización llevadas a cabo alcanzaron las 2.090 iniciativas, que contaron con 39.543 participantes.

CENTRO MUJER DE ELDA

La vicepresidenta ha dado a conocer estos datos durante su visita al Centro Mujer de Elda, uno de los centros que integran la red de recursos ambulatorios especializados en la intervención en problemáticas de violencia sobre la mujer y que, en este caso, presta sus servicios de forma itinerante en las comarcas de L'Alacantí, El Vinalopó Mitjà, L'Alcoià y El Comtat.

La nueva gestión del Centro Mujer de Elda ha sido licitada recientemente y, como el resto de Centros 14 horas de la provincia de Alicante, "va a ver reforzada la figura de los técnicos de Integración Social para el desarrollo de funciones de prevención y sensibilización en centros docentes, asociaciones, empresas u otras entidades", según la Generalitat.

"Para este Consell es muy importante el trabajo de prevención y sensibilización y es por lo que queremos un equipo especial de técnicos en este sentido", ha indicado la vicepresidenta primera y consellera.

CRÍMENES POR VIOLENCIA MACHISTA

En relación con los últimos crímenes por violencia machista ocurridos en la Comunitat Valenciana, Camarero ha manifestado la "profunda conmoción por estas tragedias" y ha incidido en la necesidad de "reforzar la protección de las mujeres en situación de riesgo mediante medidas como el aumento del número de agentes especializados, la ampliación de las unidades de valoración y gestión del riesgo y la mejora de los dispositivos de seguridad y protección a las víctimas".

En este sentido, la vicepresidenta primera ha subrayado que "cuando una mujer da la voz de alarma y se decide a denunciar, debe estar protegida constantemente", por lo que ha abogado por "extremar la coordinación y la comunicación entre las unidades especializadas de protección, los servicios sociales y los organismos de ayuda y acompañamiento a las víctimas".

RED DE CENTROS MUJER

La Red de Centros Mujer cuenta actualmente con once distribuidos por todo el territorio autonómico, incluidos servicios de 24 horas en València, Alicante y Castelló de la Plana y ocho centros con atención 14 horas (de lunes a domingo) en municipios como Dénia, Elda, Torrevieja, Elche, Yátova, Xàtiva, San Mateo y Segorbe.

El objetivo de estos centros es "ofrecer una respuesta integral a las mujeres víctimas de violencia desde un enfoque multidisciplinar, abordando la intervención desde los ámbitos psicológico, social y jurídico, tanto a nivel individual como grupal".

La atención se presta por parte de un equipo multidisciplinar formado por trabajadoras sociales, psicólogas y abogadas a través del Servicio de Atención directa o del Servicio de Atención Telefónica 900.580.888.

Con el propósito de "agilizar y mejorar" la atención a las víctimas, "se ha incrementado hasta 239 el número de profesionales que prestan sus servicios en los Centros Mujer", según la administración autonómica.

De acuerdo con la consellera, "las mujeres saben que cuentan con un recurso seguro, inmediato y profesional que las acompaña en todo el proceso, desde la atención psicológica hasta el asesoramiento legal".

Camarero ha incidido también en que el Consell, "en materia de atención y protección a las víctimas", ha puesto en marcha "tres nuevos Centros de Crisis para agresiones sexuales y dos centros residenciales por acción concertada para víctimas de trata y explotación sexual", lo que ha permitido "incrementar de 28 a 30 los centros residenciales, y de 362 a 374 el número de plazas disponibles".