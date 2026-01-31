La Generalitat celebra el Día del Árbol con actividades en 21 parques naturales y la participación de 7.000 personas

Día del Árbol - GVA

CASTELLÓ, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat ha celebrado este sábado el Día del Árbol en la Comunitat Valenciana, una jornada de sensibilización ambiental que este año se desarrolla de manera simultánea en 21 parques naturales del territorio autonómico y que cuenta con la participación de alrededor de 7.000 personas, que plantarán cerca de 3.500 ejemplares de distintas especies.

El vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, ha participado en los actos organizados en el Parque Natural del Desert de les Palmes, donde se ha llevado a cabo la plantación de madroños y sabinas, y ha destacado el valor de esta conmemoración "como herramienta para fomentar la implicación activa de la ciudadanía en la protección del patrimonio natural".

Como cada año los árboles que se van a plantar proceden del Centro para la Investigación y Experimentación Forestal (CIEF) dependiente de la Generalitat y las especies más utilizadas son los lentiscos, alcornoques, romeros, encinas y pinos piñoneros, entre otras. Además de las especies plantadas en los parques naturales se han preparado 84.000 ejemplares más que han sido distribuidos a ayuntamientos y diferentes entidades, según ha informado la administración autonómica en un comunicado.

El titular de Medio Ambiente ha recordado que esta conmemoración se oficializó en la Comunitat Valenciana hace más de tres décadas, "convirtiéndose en la iniciativa de estas características más antigua de todo el territorio español, con el objetivo de concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de conservar estos espacios y de transmitir la necesidad de custodiar el legado natural".

Además, Martínez Mus ha señalado que todas las acciones impulsadas por la Vicepresidencia con motivo del Día del Árbol tienen como eje central la participación ciudadana, y ha remarcado que el éxito de esta iniciativa reside en la implicación directa de la población, especialmente de las nuevas generaciones, para "reforzar el vínculo con los espacios naturales protegidos".

En este contexto, Martínez Mus ha puesto en valor el papel de los parques naturales y ha destacado que estos espacios "no son solo el paisaje del tiempo libre, sino que forman parte de la identidad de la Comunitat Valenciana". Asimismo, ha subrayado su relevancia como enclaves de referencia para el disfrute de la naturaleza y el desarrollo de actividades al aire libre, compatibles con la conservación del entorno.

IMPORTANCIA PARA LA ECONOMÍA LOCAL

El vicepresidente tercero ha incidido también en la dimensión social y económica de la protección ambiental, señalando que la conservación de los espacios naturales protegidos contribuye a impulsar un turismo "sostenible y respetuoso" con el medio ambiente, que genera beneficios económicos para las comunidades locales y favorece el desarrollo de una economía rural ligada al territorio.

En este sentido, ha destacado que el respeto al medio ambiente se consolida como un motor para una economía rural "fuerte, equilibrada y responsable, demostrando que la preservación del patrimonio natural es compatible con el desarrollo económico y el bienestar de la población".

El vicepresidente ha estado acompañado por la secretaria autonómica de Medio Ambiente y Territorio, Sabina Goretti Galindo; el director general de Medio Natural y Animal, Luis Gomis, así como por la alcaldesa de Benicàssim (Castellón), Susana Marqués.