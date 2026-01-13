La Generalitat concede las primeras ayudas directas para la compra de vivienda a 32 familias afectadas por la dana

La Generalitat concede las primeras ayudas directas por un total de 300.000 euros para la compra de vivienda a 32 familias afectadas por la dana - GVA

VALÈNCIA 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Vicepresidencia Primera y Conselleria de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad ha resuelto la concesión de las primeras ayudas del Plan Especial de Vivienda Dana para apoyar a las personas damnificadas por el severo temporal de viento y lluvias del 29 de octubre de 2024.

Así, mediante una resolución publicada esta semana en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), se aprueba una inversión inicial de 303.157,41 euros que beneficiará a 32 familias para la adquisición de una vivienda en alguno de los municipios afectados por la dana, tal y como ha informado la administración autonómica en un comunicado.

A este respecto, la vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero, ha destacado que "con estas ayudas, la Generalitat cumple con las familias que lo perdieron todo y les ofrece una herramienta concreta para rehacer su vida con seguridad y dignidad en sus municipios".

"No se trata solo de una compensación económica --ha añadido Camarero-- sino de una política que prioriza el derecho a la vivienda y la resiliencia de nuestros pueblos frente a la adversidad climática".

La vicepresidenta ha explicado que se trata de la primera concesión de estas ayudas a las personas afectadas por la dana que han optado por "buscar una nueva vivienda en sus municipios, después de que sus casas se hayan visto gravemente afectadas".

No obstante, ha señalado que "este Plan de ayudas va más allá de la reparación, sino que busca relanzar e impulsar estas localidades, atendiendo a las necesidades de los vecinos para que puedan optar a ayudas a vivienda en sus municipios y tener nuevas oportunidades en su tierra".

Así, ha remarcado el carácter estratégico de la medida, "porque permitir el establecimiento de la población en estas localidades es esencial para su recuperación económica y social y esta ayuda resulta una inversión en el futuro y en la vertebración de nuestro territorio".

Estas subvenciones, que cubren hasta el 10 por ciento del precio de compra con un máximo de 20.000 euros por vivienda, están destinadas específicamente a quienes perdieron su hogar o sufrieron daños estructurales irreparables a causa de las inundaciones.

La medida tiene como objetivo proporcionar una solución habitacional "estable y duradera" a los afectados y a residentes de estos municipios, y fijar población en los núcleos urbanos afectados, dinamizando así su recuperación.

Las personas beneficiarias pertenecen a los municipios de Catarroja, Albal, Paiporta, Chiva, Alfafar, Beniparrell, Algemesí, Alcàsser, Massanassa, Picassent, Benetússer, Sedaví, Silla, Aldaia, l'Alcúdia, Montserrat, Torrent, Utiel, Pedralba y Vilamarxant.

El pago de la ayuda se efectuará de una sola vez mediante transferencia bancaria, sin necesidad de que las personas beneficiarias aporten documentación justificativa adicional a la presentada con la solicitud, agilizando así al máximo el proceso de recepción de la ayuda.

AYUDAS VIVIENDA ZONA DANA

Este Plan Especial de Vivienda Dana contempla un marco integral de apoyo a la vivienda dirigido a personas residentes en la zona afectada. Incluye ayudas al alquiler, de las que ya se han beneficiado más de 1.300 familias, lo que supone el 100% de las solicitudes que cumplían los requisitos; ayudas a la compra de vivienda, destinadas a quienes buscan un nuevo hogar y desean establecerse en su municipio; y un plan de construcción de vivienda industrializada, ya licitado en Albal, Torrent y Utiel, que prevé la construcción de alrededor de 100 viviendas y una inversión total de 21,7 millones de euros en estos tres municipios, financiados por la Generalitat.