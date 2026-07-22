Generalitat y concertada alcanzan un preacuerdo para reforzar la dotación horaria en centros de Educación Especial y FP

Imagen de recurso de uan escuela. - GVA EDUCACIÓ

VALÈNCIA, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación, Cultura y Universidades, junto con los sindicatos y la patronal de la educación concertada, ha alcanzado un preacuerdo para reforzar la dotación horaria de los centros de Educación Especial y de los que imparten Formación Profesional en la Comunitat Valenciana.

La propuesta ha sido abordada en el seno de la Comisión de Seguimiento para la Reforma Educativa en Centros Concertados, convocada este miércoles, informa la administración educativa en un comunicado.

El pacto incrementa la dotación horaria de todos los centros de Educación Especial mediante horas adicionales para el profesorado especialista en Pedagogía Terapéutica (PT) y Audición y Lenguaje (AL), equivalentes a las previstas para los especialistas de Música y Educación Física, hasta un máximo de 25 horas en los centros con nueve o más unidades.

Por lo que respecta a la Formación Profesional, el acuerdo convierte en estructurales las horas adicionales de gestión que ya percibían los centros concertados con ciclos formativos de Grado Medio y Superior, lo que supone una dotación global de 1.410 horas semanales para el conjunto de estos centros.

Además, la Conselleria incorporará una dotación complementaria extraordinaria de 400 horas semanales adicionales, que se distribuirán en función del tamaño y la estructura de los centros. Estas horas se destinarán preferentemente a reforzar las tareas de dirección, coordinación didáctica, gestión académica y organización pedagógica, con el objetivo de adaptar los recursos de los centros a las nuevas exigencias derivadas de la implantación de la nueva Formación Profesional.

El director general de Centros Docentes, Jorge Cabo, ha afirmado que, con este preacuerdo, la Generalitat cumple con el calendario de negociación fijado en diciembre de 2025 con los sindicatos y patronales de la enseñanza concertada.

"RESPUESTA A LAS NECESIDADES REALES"

"Estamos avanzando acuerdo a acuerdo, dando respuesta a las necesidades reales de los centros y reforzando la calidad del servicio educativo que reciben los alumnos", ha señalado.

El preacuerdo alcanzado este miércoles complementa además el conseguido el pasado 26 de junio para implantar la jubilación parcial del profesorado de los centros concertados, una medida largamente demandada por el sector y orientada a favorecer el relevo generacional y la estabilidad de las plantillas.