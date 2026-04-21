La Generalitat cree que el Plan Estatal de Vivienda llega "tarde y mal" y "sin consenso con las CCAA"

La vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero, clausura la jornada 'Acceso a la vivienda y su impacto en las familias'. - GVA

VALÈNCIA, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat Valenciana ha criticado que el Plan Estatal de Vivienda al que este martes ha dado luz verde el Consejo de Ministros

llega "tarde y mal", tiene "una gran parte ideológica en su aprobación" y "está hecho sin consenso con las comunidades autónomas".

Así lo ha aseverado en declaraciones a los medios la vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero, que ha sido la encargada de clausurar la jornada 'Acceso a la vivienda y su impacto en las familias', organizada por la Asociación de Familias de la Comunitat Valenciana Family UP.

Para la representante del Consell, el plan del Ejecutivo central "llega tarde porque sustituye al plan que terminaba en 2025 y tenía que haberse aprobado en el último trimestre del año pasado "para ser útil y para llegar a tiempo y, sin embargo, se aprueba hoy". A partir de ahí, ha apuntado, "lleva un proceso de bilaterales con las comunidades autónomas que tenemos que establecer, primero, cuánto dinero nos corresponde de ese plan estatal, qué proyectos se van a desarrollar y con qué cronogramas se van a hacer, entre otras cuestiones".

Eso implica que este plan "no va a estar en la Comunitat Valenciana vigente hasta septiembre o octubre, como pronto con los tiempos que marca el Gobierno". Circunstancia, a su vez, que provoca que "hasta el último trimestre de este año no vamos a poder sacar las subvenciones y hay 15.000 familias que van a optar a diversas ayudas de alquiler, bono joven o a la compra de viviendas en municipios de menos de 10.000 habitantes "que se van a ver perjudicados por este retraso que es absolutamente injustificable".

Camarero ha recalcado que "no se justifica un retraso que no va acompañado de una negociación de un pacto con las comunidades autónomas". En este sentido, ha hecho notar que el gobierno valenciano no conoce, como comunidad autónoma responsable en materia de vivienda, el texto del Plan Estatal de Vivienda pese a que las CCAA aportan el 40% de la financiación.

"Y aquí quiero explicarlo claramente: el Gobierno está hablando de 7.000 millones, cuando ellos ponen el 60%, rebajan la cuantía que ponían tradicionalmente, y las comunidades autónomas tenemos que poner el 40% multiplicando considerablemente el esfuerzo presupuestario", ha lamentado.

Aquí ha manifestado que desconoce "cuál es el dinero real que llega a la Comunitat Valenciana, pero sí que sabemos que aproximadamente tendremos que incrementar durante estos próximos cinco años 240 millones de euros desde la Comunitat Valenciana, una comunidad que está mal financiada y que no tiene resuelto el problema de la financiación". "El Gobierno nos exige este esfuerzo financiero sin decir y sin pactar cuáles son las medidas concretas que va a recoger este plan", ha afeado.

En la misma línea, ha reprochado que el plan "está ideologizado el plan porque hay una parte de ayudas que va a estar vinculada a la aplicación de la ley de la vivienda, en este caso de las zonas tensionadas".

Ha recordado en este sentido que no es la opción que se va a poner en marcha en la Comunitat "porque ha fracasado donde se ha puesto en marcha, en lugares como Barcelona, donde no se han reducido los precios de los alquileres, donde hay 120.000 inmuebles que han salido del mercado y donde el esfuerzo financiero de las familias en alquiler está en el 46% cuando la media del Estado está en el 30%". "Por lo tanto, es una media fracasada que nosotros no vamos a avalar", ha abundado.

El Consell "echa en falta" en la propuesta estatal algunas cuestiones que ha ido reclamando en esas reuniones bilaterales --"pocas", ha incidido-- que han mantenido con el Ministerio, como la petición a otras carteras para la reducción del IVA para la construcción o las deducciones fiscales en el IRPF.

La vicepresidenta ha insistido en que "no hay justificación posible que explique que el Ministerio no haya querido convocar una Conferencia Sectorial para trabajar con las comunidades autónomas y llegar a un texto consensuado con las CCAA que aportamos una cuantía importante de este plan de la vivienda".

"De nuevo vemos cómo el Ministerio ha dado la espalda a las comunidades autónomas, en este caso a la Comunitat Valenciana, no ha recogido todas las reivindicaciones que nosotros pedíamos y es un plan que tenemos que estudiar, pero que llega tarde y por desgracia sin consenso", ha censurado.

"LA VIVIENDA ES PRIORITARIA"

Preguntada por si esto quiere decir que la Generalitat no va a colaborar con el plan, Susana Camarero ha declarado que la administración valenciana "siempre colaboraremos porque la vivienda es prioritaria".

"Hemos dicho desde el primer día que esta es la legislatura de la vivienda, por lo tanto, nuestra prioridad es la vivienda y no vamos a dejar de colaborar ni de apoyar aquellas cuestiones que vayan a la mejora de las política de vivienda, pero sí tenemos que denunciar cuando las cosas se hacen mal y, en este caso, el Gobierno lo ha hecho mal, no ha estado a la altura que se espera de un Gobierno que tiene que consensuar una política que además es competencia de las comunidades autónomas".

Frente a ello, Camarero ha puesto en valor en su intervención en la jornada las políticas "realistas, efectivas y centradas en las personas" impulsadas por parte Consell en materia de vivienda, y que, según ha remarcado, "combinan medidas a corto plazo con una visión estratégica de largo recorrido".

En este sentido, la vicepresidenta ha hecho especial hincapié en el Plan Vive Comunitat Valenciana, que tiene como objetivo la construcción de más de 10.000 viviendas de protección pública durante la presente legislatura. "Ya se han impulsado más de 4.500 viviendas, movilizando una inversión superior a los 1.000 millones de euros y beneficiando a más de 15.000 personas", ha indicado la vicepresidenta.

Pero más allá de las cifras, Camarero ha puesto el acento en el modelo. "Movilización de suelo, colaboración público-privada, simplificación normativa y apuesta decidida por la vivienda protegida. Un modelo que está permitiendo acelerar proyectos que durante años permanecieron bloqueados y al que ya se han adherido 319 municipios", ha expresado.

La consellera de Vivienda también se ha referido a las medidas adoptadas por el Consell en materia económica, y ha citado la reducción del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, del 8 % al 6 % para menores de 35 años y VPP, que ya ha beneficiado a cerca de 29.000 personas, así como los avales habilitados por el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), que ha permitido a un total de 3.200 jóvenes acceder a su primera vivienda mediante avales concedidos por valor de 33 millones de euros.

Camarero ha defendido que "acceder a una vivienda resulta esencial para desarrollar un proyecto de vida". Por ello, ha destacado el refuerzo de las ayudas al alquiler, con más 150 millones de euros que han beneficiado a 41.788 personas; o el impulso del Bono Alquiler Joven, que ha facilitado la emancipación y el acceso a una vivienda a más de 10.000 jóvenes en la Comunitat Valenciana.