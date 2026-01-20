La Generalitat declara luto oficial en la Comunitat Valenciana durante tres días por el accidente de Adamuz

Archivo - Bandera de España a media asta en la fachada de la Generalitat - Iván Terrón - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat ha decretado luto oficial en la Comunitat Valenciana durante tres días por la tragedia ferroviaria en Adamuz (Córdoba), desde este martes hasta el próximo viernes.

El luto se mantendrá durante 72 horas, desde las 00.00 horas de este 20 de enero hasta finalizar el próximo jueves 22, según el decreto publicado en el Diari Oficial de la Generalitat (DOGV).

La resolución, firmada este pasado lunes por el 'president' Juanfran Pérez Llorca, señala que la Comunitat Valenciana se ha visto profundamente conmocionada por el grave accidente ferroviario ocurrido la tarde del pasado domingo en la localidad cordobesa de Adamuz, que ha generado "un hondo pesar en la sociedad valenciana".

"La pérdida de vidas humanas en circunstancias tan trágicas amerita una expresión institucional de duelo colectivo, solidaridad con las víctimas y sus familias, y un reconocimiento público al sufrimiento causado por tal suceso", expresa la Generalitat, que manifiesta su "más profundo pesar, como expresión del respeto debido a las personas fallecidas y como voluntad de acompañamiento a sus allegados".

En señal de respeto, pésame y reconocimiento, durante estos tres días, las banderas oficiales ondearán a media asta en el exterior de todos los edificios públicos de la Generalitat. Además, se invita al conjunto de las instituciones valencianas a que secunden esta medida y que arríen sus banderas a media asta en todos los edificios oficiales.

Según el último balance, el número de fallecidos en el descarrilamiento de trenes ocurrido en Adamuz asciende a 41 personas a las 8.50 horas de este martes, tras hallarse un nuevo cuerpo en el tren Iryo que descarriló. Un total de 39 personas afectadas en el siniestro permanecen ingresadas en hospitales andaluces, 35 adultos y cuatro niños, mientras 83 de los 122 asistidos en el accidente ya han sido dados de alta.