Víctimas de la dana trasladan sus condolencias por la tragedia de Adamuz y se suman al "dolor y duelo"

Imagen de la zona del accidente ferroviario con los convoyes de trenes siniestrados donde han comenzado los trabajos de recuperación de los mismos. A 19 de enero de 2026, en Adamuz, Córdoba (Andalucía, España) - Joaquin Corchero - Europa Press

VALÈNCIA 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Víctimas Mortales DANA 29-O expresa sus condolencias a los seres queridos de las víctimas del accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba) y se suma "al dolor y al proceso de duelo que ahora comienza".

"En estos momentos tan dolorosos, nuestras condolencias para las familias y amigos que han perdido a un ser querido en el accidente de tren de Adamuz. Nuestra asociación se suma al dolor y proceso de duelo que ahora comienza", manifiesta en una publicación en redes sociales.

Además, la entidad muestra su "deseo" de una rápida recuperación de todos los heridos y traslada "un abrazo" a todas las familias de los fallecidos y afectados por la tragedia de Adamuz.

Así lo manifiesta esta organización que representa a fallecidos de la dana del 29 de octubre de 2024, que arrasó gran parte de la provincia de Valencia y provocó 230 fallecidos.

El accidente de Ademuz tuvo lugar este pasado domingo por la tarde, tras la colisión entre dos trenes procedentes de Málaga y Madrid, y se salda de momento con 40 víctimas mortales y 122 personas atendidas.