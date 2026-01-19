Víctimas de la dana trasladan sus condolencias por la tragedia de Adamuz y se suman al "dolor y duelo"

Imagen de la zona del accidente ferroviario con los convoyes de trenes siniestrados donde han comenzado los trabajos de recuperación de los mismos. A 19 de enero de 2026, en Adamuz, Córdoba (Andalucía, España)
Imagen de la zona del accidente ferroviario con los convoyes de trenes siniestrados donde han comenzado los trabajos de recuperación de los mismos. A 19 de enero de 2026, en Adamuz, Córdoba (Andalucía, España) - Joaquin Corchero - Europa Press
La Asociación Víctimas Mortales DANA 29-O expresa sus condolencias a los seres queridos de las víctimas del accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba) y se suma "al dolor y al proceso de duelo que ahora comienza".

"En estos momentos tan dolorosos, nuestras condolencias para las familias y amigos que han perdido a un ser querido en el accidente de tren de Adamuz. Nuestra asociación se suma al dolor y proceso de duelo que ahora comienza", manifiesta en una publicación en redes sociales.

Además, la entidad muestra su "deseo" de una rápida recuperación de todos los heridos y traslada "un abrazo" a todas las familias de los fallecidos y afectados por la tragedia de Adamuz.

Así lo manifiesta esta organización que representa a fallecidos de la dana del 29 de octubre de 2024, que arrasó gran parte de la provincia de Valencia y provocó 230 fallecidos.

El accidente de Ademuz tuvo lugar este pasado domingo por la tarde, tras la colisión entre dos trenes procedentes de Málaga y Madrid, y se salda de momento con 40 víctimas mortales y 122 personas atendidas.

